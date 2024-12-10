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В Одесі на вул. Небесної сотні горить кафе (фото)

В Одесі на вул. Небесної сотні горить кафе (фото)

Ще одна масштабна пожежа спалахнула сьогодні, 10 грудня, у Київському районі Одеси на вул. Небесної сотні. На місці працюють рятувальники та пожежна техніка.

Як повідомляє кореспондент «Одеського життя», просто зараз на Небесній Сотні гасять масштабну пожежу. Попередньо, горить кафе.

пожар

На місці працює пожежна техніка, а також під’їхав автомобіль аварійної газової служби.

пожар на Небесной сотне

Інформація від офіційних служб поки що не надходила. “Одеське життя” стежить за ситуацією.

Уранці 10 грудня на пляжі Аркадія згорів непрацюючий заклад відпочинку. На місці пожежі рятувальники виявили загиблого чоловіка.

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