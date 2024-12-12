Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снова случился пожар на Троицкой (фото, видео)

В Одессе снова случился пожар на Троицкой (фото, видео)

Сегодня днем, 12 декабря 2024 года, в центре Одессы горела квартира. На пожаре спасли трех человек.

Об очередном «горячем» происшествии рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По данным спасателей, пожар случился в квартире на верхнем этаже трехэтажного жилого дома по улице Троицкой.

Пожар в Одессе, спасли женщину

Во время тушения пожара пожарные спасли трех пострадавших местных жителей – мужчину, женщину и старушку.

Пожар в центре Одессы

Бабушку спасатели на руках вынесли из задымленного подъезда, а мужчину и женщину спустили по автолестнице из квартиры, в которой произошло возгорание.

На пожаре в Одессе

Причина пожара устанавливается.

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