В Одессе снова случился пожар на Троицкой (фото, видео)

Отключать свет будут по новым правилам (видео) Отключения света в Украине станут более справедливыми. С декабря 2024 действуют новые правила. Каждый украинец будет знать, когда у него выключат свет, а продолжительность отключений для всех будет одинаковой по итогам недели. ПОДРОБНЕЕ

Где сдать тест на одессита: самые интересные истории местной топонимики (видео) Одесса – это кружево из проспектов, бульваров, улиц и переулков, у которого плещется Черное море и обнимает волшебное украинское небо. Очень много написано и снято об одесских улицах, а сегодня читайте несколько самых интересных историй связанных с ними. ПОДРОБНЕЕ