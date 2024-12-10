На пляжі в Аркадії згорів черговий заклад: є загиблий (фото)

Уранці 10 грудня на пляжі Аркадія спалахнув непрацюючий заклад відпочинку. На місці гасіння пожежі рятувальники виявили загиблого чоловіка.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, для гасіння пожежі залучалися 13 одиниць техніки та 64 пожежники. Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.
Менш як за годину пожежу ліквідували на площі близько 100 кв.
Наразі на місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини пожежі.
Нагадаємо, вранці, 29 листопада, одеські рятувальники гасили масштабну пожежу, яка спалахнула в літньому клубі «True Man» на Аркадійській алеї, 10.