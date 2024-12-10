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На пляжі в Аркадії згорів черговий заклад: є загиблий (фото)

На пляжі в Аркадії згорів черговий заклад: є загиблий (фото)

Уранці 10 грудня на пляжі Аркадія спалахнув непрацюючий заклад відпочинку. На місці гасіння пожежі рятувальники виявили загиблого чоловіка.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, для гасіння пожежі залучалися 13 одиниць техніки та 64 пожежники. Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.

пожар в Аркадии

пожар в Аркадии

пожар в Аркадии

Менш як за годину пожежу ліквідували на площі близько 100 кв.

пожар в Аркадии

Наразі на місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини пожежі.

Нагадаємо, вранці, 29 листопада, одеські рятувальники гасили масштабну пожежу, яка спалахнула в літньому клубі «True Man» на Аркадійській алеї, 10.

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