На пляжі в Аркадії згорів черговий заклад: є загиблий (фото)

Попри виклики війни: в Одесі пройшло джазове свято (фото) З 2016 року в Одесі проходить джазовий конкурс молодих виконавців де вручається премія на честь музиканта, засновника ODESA JAZZ FEST Юрія Кузнецова. Його мета – підтримка молодих музикантів, але цього року завдяки конкурсу та премії вдалося ще й допомогти пораненим бійцям ЗСУ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеські вітрини перетворилися на зимову казку – іноді несподівану і з гумором (фоторепортаж) Отакої! Зимова казка під дощик та туман – це так по-одеськи! Про що йдеться? Звісно ж, про вітрини Одеси. Ну й не тільки вітрини, а все, що прикрасили. Чи тільки квапливо прикрашають. Хочете підняти собі настрій – на вулицю. Так, тільки про парасольку пам’ятайте… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ