В Аркадии сгорел популярный ночной клуб (фото)

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

На тушение пожара привлекались 51 спасатель и 10 единиц техники. Почти 3 часа понадобилось чрезвычайникам для полной ликвидации.

Из-за ветренной погоды была угроза распространения огня на рядом расположенные здания, которую пожарным удалось предотвратить.

Для установления причины пожара на месте работает опытно-испытательная лаборатория.

Кстати, это заведение уже горело в 2021 году. Тогда клуб True Man также полностью сгорел, а его владелец Юрий Ванник заявил, что это был поджег и обвинил в этом конкурентов. После инцидента заведение было восстановлено.