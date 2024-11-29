Новости Одессы и Одесской области

В Аркадии сгорел популярный ночной клуб (фото)

В Аркадии сгорел популярный ночной клуб (фото)

Утром, 29 ноября, одесские спасатели тушили масштабный пожар, который разгорелся в летнем клубе «True Man» пляже «Дельфин».

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

На тушение пожара привлекались 51 спасатель и 10 единиц техники. Почти 3 часа понадобилось чрезвычайникам для полной ликвидации.

горит «True Man»

Из-за ветренной погоды была угроза распространения огня на рядом расположенные здания, которую пожарным удалось предотвратить.

пожар в «True Man»

Для установления причины пожара на месте работает опытно-испытательная лаборатория.

пожар в «True Man»

Кстати, это заведение уже горело в 2021 году. Тогда клуб True Man также полностью сгорел, а его владелец Юрий Ванник заявил, что это был поджег и обвинил в этом конкурентов. После инцидента заведение было восстановлено.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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