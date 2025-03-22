Про це повідомили у прес-службі мерії міста.

«Шановні пасажири! Рух трамвайного маршруту №7 відновлено в обмеженій кількості вагонів», – зазначено у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що сьогодні тимчасово курсуватиме трамвай №8, який слідує за маршрутом «Завод Центроліт-Лузанівка».

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що в Одесі через обстріл змінено маршрут двох автобусів та не ходить частина трамваїв.

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