Про це повідомили у прес-службі мерії міста.
«Шановні пасажири! Рух трамвайного маршруту №7 відновлено в обмеженій кількості вагонів», – зазначено у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що сьогодні тимчасово курсуватиме трамвай №8, який слідує за маршрутом «Завод Центроліт-Лузанівка».
Раніше «Одеське життя» повідомляло, що в Одесі через обстріл змінено маршрут двох автобусів та не ходить частина трамваїв.
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