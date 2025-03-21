атака 20 марта
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На ранок 21 березня стало відомо, що внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі, у їхній ліквідації взяли участь понад 70 рятувальників, задіяно 22 одиниці пожежної техніки, а також 5 добровольців та 1 одиниця техніки.

За попередньою інформацією постраждали 3 підлітків. Медиками надається вся необхідна допомога.

Також є локальні аварійні відключення електроенергії в Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

У зв’язку з відсутністю електроенергії трамвайні маршрути №1,7 тимчасово не курсують.

Зранку до ліквідації наслідків ворожої атаки приступили комунальники, на дорогах працює техніка.

атака 20 березня

За темою: Одеса у вогні: Росія застосувала проти міста нову тактику

атака 20 березня

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