Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Унаслідок нічної атаки ворога по Одесі сталася руйнація і загоряння будівель на вул. Небесної Сотні.

Тимчасово змінено схему руху автобусних маршрутів:

№ 121 – з вул. Небесної Сотні на вул. Євгена Чикаленка, вул. Сім’ї Глодан, просп. Князя Ярослава Мудрого, вул. Небесної Сотні і далі за маршрутом;

– з вул. Небесної Сотні на вул. Євгена Чикаленка, вул. Сім’ї Глодан, просп. Князя Ярослава Мудрого, вул. Небесної Сотні і далі за маршрутом; № 220-а – з вул. Небесної Сотні на вул. Євгена Чикаленка, вул. Сім’ї Глодан, просп. Князя Ярослава Мудрого і далі за маршрутом.

Рух транспорту на цих ділянках ускладнено, інтервал руху збільшено.

Також було пошкоджено обладнання на об’єкті ДТЕК, через що призупинено роботу трамвайних маршрутів № 1 і № 7.

Для забезпечення безперебійного перевезення пасажирів на цих маршрутах збільшено кількість маршруток.Читайте також: На одеському цвинтарі внаслідок обстрілу знищено десятки могил (фото)