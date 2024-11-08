Наслідки нічної атаки на Одесу: постраждав навчальний заклад, є поранені

В Одеській ОВА та мерії повідомили, що внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі значних пошкоджень зазнав один із міських навчальних закладів. Там вибито вікна та пошкоджено фасад.

У приватному секторі постраждали приватні будинки, складські приміщення та автотранспорт. У двох житлових будинках спалахнула пожежа.

Через пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація та загоряння двох газових труб.

Рятувальники ліквідували пожежі, зокрема в складських приміщеннях і палаючих автомобілях одного з підприємств.

Наразі відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.

За словами в.о. мера Одеси Олександра Філатова, зранку почне працювати міський оперативний штаб для допомоги містянам.