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Наслідки нічної атаки на Одесу: постраждав навчальний заклад, є поранені

Наслідки нічної атаки на Одесу: постраждав навчальний заклад, є поранені

Пізно ввечері 7 листопада російські терористи здійснили чергову масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені.

В Одеській ОВА та мерії повідомили, що внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі значних пошкоджень зазнав один із міських навчальних закладів. Там вибито вікна та пошкоджено фасад.

атака 8 ноября

У приватному секторі постраждали приватні будинки, складські приміщення та автотранспорт. У двох житлових будинках спалахнула пожежа.

атака 8 ноября

Через пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація та загоряння двох газових труб.

Рятувальники ліквідували пожежі, зокрема в складських приміщеннях і палаючих автомобілях одного з підприємств.

атака 8 ноября

Наразі відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.

атака 8 ноября

За словами в.о. мера Одеси Олександра Філатова, зранку почне працювати міський оперативний штаб для допомоги містянам.

 

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