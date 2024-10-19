Росіяни атакували ракетами житлові будинки в Одесі – фото наслідків

Про наслідки атаки розповів голова Одеської обласної воєнної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, цього разу російські агресори поцілили у приватнмй сектор в Одесі, де велика кількість житлових будинків.

«Внаслідок атаки сталося загорання триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч. Пожежу оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також пошкоджено більше десяти приватних будинків», – написав Кіпер.

За його інформацією, попередньо люди не постраждали.

«Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину рф проти цивільного населення Одещини», – додав глава ОВА.

Як повідомляло «Одеське життя», увечері п’ятниці, 18 жовтня, під час повітряної тривоги в Одесі пролунало кілька вибухів. Як стало відомо, ворог завдав по місту ракетного удару. Зайнялося кілька житлових будинків.

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