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Росіяни атакували ракетами житлові будинки в Одесі – фото наслідків

Росіяни атакували ракетами житлові будинки в Одесі – фото наслідків

Увечері 18 жовтня 2024 року ворог атакував Одесу ракетами. Удар припав по житловому сектору.

Про наслідки атаки розповів голова Одеської обласної воєнної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, цього разу російські агресори поцілили у приватнмй сектор в Одесі, де велика кількість житлових будинків.

Обстріл Одеси 18 жовтня 2024 року, горить будинок

Обстріл Одеси 18 жовтня 2024 року, гасять пожежу

«Внаслідок атаки сталося загорання триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч. Пожежу оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також пошкоджено більше десяти приватних будинків», – написав Кіпер.

За його інформацією, попередньо люди не постраждали.

«Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину рф проти цивільного населення Одещини», – додав глава ОВА.

Обстріл Одеси 18 жовтня 2024 року, гасіння пожежі

Обстріл Одеси 18 жовтня 2024 року, пожежа

Обстріл Одеси 18 жовтня 2024 року, працюють рятувальники

Як повідомляло «Одеське життя», увечері п’ятниці, 18 жовтня, під час повітряної тривоги в Одесі пролунало кілька вибухів. Як стало відомо, ворог завдав по місту ракетного удару. Зайнялося кілька житлових будинків.

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