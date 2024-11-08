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Під час нальоту дронів в Одесі постраждала найстаріша школа: як навчатимуться діти

Під час нальоту дронів в Одесі постраждала найстаріша школа: як навчатимуться діти

Унаслідок масованої атаки дронами ввечері 7 листопада в Одесі постраждала школа №125, у якій розташований дитячий садок. У будівлі вибито понад 100 вікон, пошкоджено двері, постраждала система опалення та електромережі.

Унаслідок вчорашньої дронової атаки на Одеський район загинула 1 людина, постраждали 9 осіб. Крім школи, у приватному секторі пошкоджено житлові будинки, у двох із них виникла пожежа. Рятувальники також гасили пожежі в складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства.

У самій школі постраждалих немає, повідомили в мерії Одеси.

Будівля ліцею №125, де зараз навчаються близько 500 учнів і 60 дітей відвідують дитячий садок у тій самій будівлі, зазнала значних пошкоджень. Повністю вибито 120 вікон у 30 кабінетах і пошкоджено 30 дверей. Частково постраждали системи опалення та електромережі.

У 30 кабінетах пошкоджено стелю, а також фактично знищено 100 парт і 200 стільців.

школа 125

Школярі навчатимуться у дві зміни

Директорка міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич повідомила, що наразі в будівлі проводяться роботи з відновлення опалення. Відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі планується завершити протягом листопада-січня.

Учні школи №125 тиждень навчатимуться дистанційно. А вже з 18 листопада вони повернуться до навчання в кабінети тієї частини школи, яка постраждала менше. Вчитимуться у дві зміни.

А дитячий садок у будівлі розпочне роботу з понеділка, заявила Олена Буйневич.

Постраждалий ліцей розташований у мікрорайоні Кривої Балки і був повністю відремонтований до повномасштабного вторгнення.

За словами директорки міського Департаменту освіти і науки Олени Буйневич, працівники закладу: сторожа – живі, вони своєчасно спустилися в укриття.

Вона зазначила, що ця школа одна з найстаріших навчальних закладів Одеси. Ще в 19-му столітті в ній навчалися видатні одесити – представники культури, науки і мистецтва.

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