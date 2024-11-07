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Нічна атака дронами на Одесу: пошкоджено житлові будинки та газопровід

Нічна атака дронами на Одесу: пошкоджено житлові будинки та газопровід

У ніч на 7 листопада ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління трьох житлових будинків, автомобілі та газопровід. Є постраждалий.

Про це повідомили в мерії та керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок ворожої атаки в Хаджибейському районі Одеси пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку та двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

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атака 7 листопада
атака 7 листопада
атака 7 листопада
атака 7 листопада

Пошкоджень також зазнали 14 припаркованих автомобілів і газопровід – без подальшого загоряння.

атака 7 листопада

Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження – лікарі надали допомогу на місці.

На місці працюють усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям постраждалих будинків. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

На місці атаки працює міський оперативний штаб, куди можна звернутися для оформлення допомоги на відновлення вікон і дверей, а також отримати консультацію за державною програмою еВідновлення.

 

 

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