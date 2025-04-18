Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Насамперед передбачено підтримку робіт із протипожежної безпеки та енергоефективності – утеплення, модернізація мереж, індивідуальні теплові пункти.
Для отримання фінансової підтримки на проведення капітального ремонту в багатоквартирних будинках необхідно:
- прийняти рішення на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку,
- отримати згоду керівнику об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, керуючої компанії, ЖКС на відкриття окремого рахунку для накопичення коштів на проведення капремонту;
- визначити розмір внеску,
- виготовити за кошти співвласників будинку проєктно-кошторисну документацію,
погодити її з Департаментом міського господарств.
Депутат Одеської міськради Петро Обухов зазначив, що реалізація проєкту співфінансування, який було ухвалено ще на минулій сесії міськради, зіштовхнулася з низкою проблем, для чого і було створено комісію.
«Нагадаю, що ще на минулій сесії ухвалили рішення, що будинкам з ОСББ можемо компенсувати 80% (90%, якщо йдеться про ліфт) сум на ремонти. Але порядок як це проводити було ухвалено такий, що його в принципі неможливо реалізувати. Замість того, щоб на цій сесії вже ухвалити живий порядок ми вирішили створити робочу групу, яка виправить цей порядок. І тоді тільки з наступної сесії (десь червень) цей механізм може запрацює», – розповів депутат.
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