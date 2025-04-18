Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Насамперед передбачено підтримку робіт із протипожежної безпеки та енергоефективності – утеплення, модернізація мереж, індивідуальні теплові пункти.

Для отримання фінансової підтримки на проведення капітального ремонту в багатоквартирних будинках необхідно:

прийняти рішення на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку,

отримати згоду керівнику об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, керуючої компанії, ЖКС на відкриття окремого рахунку для накопичення коштів на проведення капремонту;

визначити розмір внеску,

виготовити за кошти співвласників будинку проєктно-кошторисну документацію,

погодити її з Департаментом міського господарств.

Депутат Одеської міськради Петро Обухов зазначив, що реалізація проєкту співфінансування, який було ухвалено ще на минулій сесії міськради, зіштовхнулася з низкою проблем, для чого і було створено комісію.

«Нагадаю, що ще на минулій сесії ухвалили рішення, що будинкам з ОСББ можемо компенсувати 80% (90%, якщо йдеться про ліфт) сум на ремонти. Але порядок як це проводити було ухвалено такий, що його в принципі неможливо реалізувати. Замість того, щоб на цій сесії вже ухвалити живий порядок ми вирішили створити робочу групу, яка виправить цей порядок. І тоді тільки з наступної сесії (десь червень) цей механізм може запрацює», – розповів депутат.

Читайте також: