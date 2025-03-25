Технічне завдання – відправна точка

В ОСББ «Посейдон», що розташований на вулиці Левітана, 110, спочатку розглядали використання сонячної енергії, перш за все, заради забезпечення роботи автономної котельні, коли відсутня подача електрики від міста. Але потім перелік завдань став трохи ширшим.

– Ми планували, що СЕС не лише допомагатиме нам під час блекаутів взимку підтримувати роботу котельні, а ще й забезпечить роботу насосу для підкачки води та освітлення місць загального користування, – говорить голова ОСББ Андрій Дуда.

Сонячні панелі на даху будинка на Левітана, 110.

«Посейдон» долучився до програми «ГрінДім», яка гарантувала повернення до 70% коштів за придбання основного обладнання: сонячних панелей, інвертора, акумуляторів. Дуже доречною виявилась також допомога від Асоціації «Одеська житлова спілка» в межах спільного з американцями проєкту «Хабітат для одеситів-3». Вона дозволила компенсували 70% коштів вже за виконані роботи з встановлення СЕС.

Це ОСББ виграло ще від того, що додаткових витрат не потребував дах – його в два етапи відремонтували у попередні роки. Електрощитова теж перебувала у відповідному для встановлення нового обладнання стані. Зараз завершується підготовча робота для підключення ліфта. Хоч він і старий, але частотне регулювання дозволить подовжити термін його експлуатації.

– Зараз ми відключаємося від міста о 9-й вечора і до 7-ї ранку, – продовжує Андрій Дуда. – Потім, зранку, акумулятори починають заряджатися. І у разі перевищення потужності навіть вдень відмикаються від міста. На мою думку, дуже важливо від самого початку розуміти, заради чого вам потрібна СЕС, яку потужність вона повинна мати. Все це треба чітко відобразити у технічному завданні (ТЗ). Показники повинні відповідати потребам будинку. Тоді не доведеться сплачувати зайві гроші за СЕС.

Андрій Дуда

В цьому будинку з одним підʼїздом обрали СЕС на 16 кВт. І дах має невеличку площу, і хотіли вкластися у 850 тисяч гривень загальної вартості проєкту. Кредитним шляхом мешканці не пішли, бо не домовилися з банком. 13 квартир оплатили всю авансову вартість купівлі обладнання і за себе, і за сусідів. Тепер ці кошти їм поступово повертають. Загалом для мешканців вийшло приблизно по 55 гривень за квадратний метр одноразового внеску.

На думку Андрія Дуди, якщо все правильно прораховано і встановлено, СЕС дозволяє обходитися без електрики від міста на роботу котельні, підкачку води і освітлення місць загального користування навіть у хмарну погоду. Чим зараз і користуються в ОСББ «Посейдон».

Треба визначатися, що саме повинна підтримувати СЕС

ОСББ «ЖК Платінум» створене у новому будинку на 10-й станції Великого Фонтану – йому всього три роки. Мешканці на загальних зборах ухвалили рішення про встановлення сонячної електростанції. З банками не домовилися. Далі долучилися до програми «ГрінДім». Загальна вартість проєкту склала 1 мільйон 700 тисяч гривень (повернули 1 мільйон 100 тисяч гривень). На стадії, коли вже потрібно було збирати гроші, хтось підтримав ухвалене рішення, хтось – ні. Хтось вніс кошти, хтось – ні (вирішили не брати участь в проєкті 12 зі 111 мешканців будинку). Довелося закупівлю обладнання дофінансовувати з резервного фонду. Іншого виходу не було, але саме такий підхід дозволив не втрачати час і швидко почати втілювати у життя все заплановане. Перший внесок був у розмірі 500 тисяч гривень. І менш ніж за місяць СЕС почала працювати. Загалом підготовка тривала чотири місяці.

ЖК Платінум

– З самого початку ми ставили завдання забезпечити роботу ліфтів, котельні, підкачку води, освітлення місць загального користування, роботу домофонів та камер спостереження, – говорить голова ОСББ Олег Чайковський. – Потужність СЕС – 30 кВт (50 панелей), акумуляторів – 60 кВт. Саме такий запас дозволив нам протриматися взимку, а особливо, коли протягом восьми днів не було світла в результаті руйнування підстанції після прильоту. Ліфти, котельня працювали. Винесли розетки в хол, щоб мешканці свої гаджети заряджали.

Олег Чайковський

Мабуть, ОСББ «ЖК Платінум» дуже пощастило: Олег Чайковський вже мав досвід експлуатації СЕС – вона працює у нього в приватному будинку. Тому мешканцям багатоповерхівки він пояснював все, як фахівець. Звісно, завдяки цьому значно спростилися процедури купівлі обладнання і спілкування з підрядниками. Щодо підрядника, обрали того, який зголосився почекати, коли ОСББ отримає компенсацію в межах програми «ГрінДім». З цих коштів і розрахувалися за встановлення обладнання. На думку Олега Чайковського, саме цей момент і став вирішальним, бо люди не були готові вкладати чималі власні кошти на початковому етапі.

– Я рекомендував би при розрахунках потужності СЕС, яка необхідна вашому будинку, не виходити з того, що все – котельня, ліфт, насос, домофони, відеоспостереження — працюють одночасно, бо тоді ви вийдете на дуже велику потужність СЕС і вона коштуватиме дуже багато, – каже Олег Чайковський. – Насправді все відразу не працює, з цього треба і виходити, щоб зрозуміти, яка реальна потужність потрібна. Мені радили, що СЕС повинна бути на 50 кВт. Ми поставили на 30 кВт, використовуємо 24 кВт, а можливо, вистачило б навіть 10 кВт. З невеликим запасом вийшло. Це добре, бо враховується амортизація обладнання. Щодо запасу потужності акумуляторів, вона повинна бути вдвічі більшою за потужність станції.

Тетяна Антипова

Ще одна помилка, про яку розповів Олег Чайковський, це економія на електропроводці. Тут економити не варто – краще взяти добре ізольований дріт з більшим перетином. Тоді є гарантія, що він швидко не перегорить.

Без банківських кредитів, але в межах державної програми

Цікаво, що обидва ОСББ не змогли домовитися з банками про пільгові кредити на придбання обладнання для встановлення СЕС. Чому так сталося? Скоріш за все, в банках побачили рішуче налаштування мешканців, які мали намір швидко повернути кредит і не перетворитися на боржників банків. А банкам така ситуація і не дуже вигідна, їм вигідніше мати справу з потенційними боржниками. Річ в тому, що обладнання – сонячні панелі, акумулятори, інвертор – залишаються у власності банку до моменту повернення кредиту. Якщо кредит прострочується, обладнання залишається власністю банку. І у випадку неспроможності ОСББ закрити кредит може бути ним продано.

Другим спільним для обох ОСББ є те, що шанс на встановлення СЕС їм надала державна програма «ГрінДім». Оскільки, на відміну від банків, налаштованих, перш за все, на отримання прибутку, вона мала на меті збільшити кількість споживачів сонячної енергії, виконати всі необхідні умови тут виявилося легше. І проєкти були реалізовані.

Як розповів Олег Чайковський, до них зараз досить часто приходять люди, цікавляться досвідом ОСББ «ЖК Платінум». Попит на використання сонячних панелей є. Він радить прискіпливо вивчати особливості будинку, визначати, що саме повинна підтримувати СЕС, спілкуватися з людьми, зʼясовуючи, чи готові вони на першому етапі вкладати в проєкт власні кошти. Бо СЕС дійсно може суттєво зменшити використання мережевої електрики. А отже і зекономити гроші мешканців ОСББ.

Читайте також: Сонячні панелі для приватної оселі: що потрібно знати? Житель Рені ділиться досвідом