Що «потягне» сонячна електростанція

На сьогодні багатоповерхівок, що використовують сонячну енергетику, в Одесі небагато. Серед них – ОСББ «Водний» на Балківській, 31. Це 14-поверховий будинок, де розташовано 100 квартир.

Співвласників зацікавила програма «ГрінДІМ». Адже, скориставшись нею, ОСББ при встановленні сонячної електростанції може отримати від Фонду енергоефективності компенсацію 70% вартості обладнання, додаткових необхідних матеріалів і сертифікації енергетичної ефективності будинку. Ще 30% за міською цільовою програмою має компенсувати міська рада.

– Ми вирішили встановити сонячну електростанцію в нашому будинку для роботи ліфтів, водяного насоса, теплонасоса, камер відеоспостереження, освітлення місць загального користування, – розповідає голова «Водного» Ізольда Алманова. – Звичайно, довго думали. А головне – скільки це коштуватиме. Нам допомогли все розрахувати.

Ізольда Алманова

Розмір гранту визначається після повторного аудиту. Але, як запевнили у Фонді енергоефективності, за умови залучення кваліфікованих спеціалістів він цілком прогнозований.

Щоправда, із 25 січня компенсація Фонду становила вже 50%. Але ОСББ, які встигли подати заявку на участь у програмі до цієї дати, як і раніше, могли розраховувати на компенсацію 70%. І «Водний» встиг зробити це до нового року.

Про доступність кредитів та компенсацію за енергоаудит

Скориставшись «ГрінДІМ», ОСББ для купівлі та встановлення сонячної електростанції має право взяти кредит за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – на 5 років під 7% річних. Але, за словами Ізольди Алманової, коли дійшло до діла, виявилося, що видавати кредити банки не дуже поспішають. Єдиний, який погодився дати позику, – Sense Bank.

Без енергосертифіката банк кредит не надає. Тому насамперед провели експертизу будинку – можна ставити сонячні панелі чи ні.

За умовами Фонду, енергоаудит ОСББ робить власним коштом – до встановлення сонячних панелей і після закінчення робіт. «Водному», за словами Ізольди Алманової, це коштувало близько 50 тисяч гривень. 25 – до початку робіт і 25 тисяч – після їх завершення. Фонд компенсує тільки 30 тисяч гривень.

Дах від депутата та ліфти власним коштом

Щоб здійснити проект, ОСББ взяло кредит у розмірі 1,9 мільйона гривень. Вартість сонячної електростанції – 1,6 мільйона. Компенсація вартості використаних додаткових матеріалів має становити 10% від суми гранту на основне обладнання. Повністю самостійно ОСББ має оплатити витрати з монтажу, транспортні витрати, банківські відсотки і всі роботи, пов’язані з проектом.

Щоправда, дах для встановлення сонячних панелей вдалося відремонтувати коштом депутатського фонду Василя Ієремії. Але таке везіння – не в кожного ОСББ.

А ось пасажирський і вантажопасажирський ліфти довелося модернізувати власним коштом. Устаткування було дуже енергоємним і тому не давало змоги використовувати сонячну електростанцію. Для зміни частоти струму треба було замовити частотники. Модернізація ліфтів обійшлася співвласникам у 40 тисяч гривень – з резервного фонду ОСББ.

Про закладене обладнання та депутатські гарантії

Взяти кредит ОСББ має право тільки за згодою 75% співвласників. Ухвалюється таке рішення на загальних зборах. І, за словами Ізольди Алманової, підтримало його близько 90% мешканців. Щоправда, погодилися взяти кредит не відразу.

– Після перших зборів прийшла до мене мешканка наша, вона в них участі не брала, і каже, їй сказали, що брати кредит дуже небезпечно. Якщо не виплатити – можна без квартири залишитися. Відмовлялася брати участь у цьому, – згадує голова «Водного». – Я кажу, що квартира – це ваша особиста власність. Ви – фізособа. Кредит бере ОСББ як юридична особа. У нас обладнання буде під заставою, поки ми за нього не виплатимо.

І цього разу підтримати співвласників пообіцяв депутат Василь Ієремія.

– Коли вони переживали з приводу кредиту, я домовився з головою так: якщо буде якась проблема, я її закрию. Тому в них є страховка – якщо виникнуть труднощі, не вистачить грошей, не буде компенсації, ці питання я особисто закриватиму, – запевняє депутат.

Василь Ієремія

Але є нюанс. Гарантії співвласникам народний обранець дає «під чесне депутатське слово». Юридично вони ніяк не закріплені. А якщо завтра депутат відмовиться від мандата? І вирішувати проблемні ситуації доведеться самостійно? Чи впорається ОСББ без «високої підтримки» з незговірливістю банків і бюрократичними перепонами?

«Платіть, скільки зможете»

Відповідно до закону, якщо ОСББ бере в банку кредит на установку сонячної електростанції, його сума розподіляється між усіма співвласниками пропорційно до займаної ними житлової площі. За словами Ізольди Алманової, мешканці «Водного» платять за кредит по 4,5 гривні з квадратного метра щомісяця, крім квартплати. У середньому на квартиру виходить 450-480 гривень. У кого є можливість, платять за два-три місяці відразу. Ті, хто не можуть цілком внесок заплатити, виплачують менше.

– Ми одразу вирішили так на зборах, коли обговорювали встановлення панелей, – платите стільки, скільки можете. Я, припустімо, можу заплатити щомісяця вдвічі більше, а хтось не може навіть 200-300 гривень. Тому більшість людей нормально до цього поставилися, коли зрозуміли, що за горло їх ніхто не хапає, – запевняє голова ОСББ.

Електростанція на самообслуговуванні

Зараз на даху «Водного» встановлено 52 сонячні панелі. Потужність сонячної електростанції – 30 кВт, акумуляторів – 60 кВт. Гарантія обладнання – 10 років.

Акумулятори дозволять користуватися електроенергією протягом доби. Генерувати її батареї будуть навіть узимку. Щоправда – на 25% від своєї потужності.

– У нас є в будинку мешканці, які на цьому розуміються. Вони подивилися запропоноване обладнання, ухвалили. І тільки тоді ми запустили проект у роботу, – розповідає Ізольда Алманова. – Одному з мешканців навіть запропонували брати участь в електромонтажних роботах в електрощитовій. Надалі він спостерігатиме за роботою електростанції, обслуговуватиме її. Викликати нікого не треба, це дуже великий плюс. Зрозуміло, якщо на панелі випаде сніг, їх треба чистити.

Дороге обладнання ОСББ планує застрахувати. У воєнний час це необхідно. Тим паче, що будинок розташований недалеко від морського порту. У Фонду є свій список компаній, до яких ОСББ можуть звернутися.

Поруч порт – небезпечне сусідство

Про відкладену економію та реалізацію надлишків

Після компенсації співвласники збираються погасити більшу частину кредиту. Її максимальна сума, зазначена в міській цільовій програмі, розміщеній на сайті міськради, становить 1,720 мільйона гривень.

Частину кредиту співвласникам доведеться виплачувати самостійно протягом трьох років. І робитимуть вони це не за рахунок збору грошей з мешканців, а завдяки економії, яку надасть сонячна електростанція. Тобто люди, як і раніше, платитимуть за освітлення місць загального користування, і за рахунок цих коштів погашатимуть кредит.

– Якщо на рік мешканці платять 100 тисяч за електрику, то за три роки це складе 300 тисяч. Якраз оплата залишку за кредитом. Надалі ці гроші вони будуть економити. Припустімо, по 100 тисяч на рік. А насправді більше, тому що тариф на електрику зростатиме, – вважає депутат Василь Ієремія. – Витрачати ці гроші вони зможуть на приведення до ладу свого ОСББ. Ось на що розрахована програма.

Влітку енергія від сонячних батарей буде накопичуватися – з’являться її надлишки. Продавати електроенергію, згідно із законодавством, ОСББ не має права. А ось розподіляти її – можна.

– Ми відпрацюємо юридичну схему і зрозуміємо, як реалізувати можливість здавати надлишок енергії на енергоринок у залік вартості. І таким чином – компенсувати частину платежів. Потрібно зрозуміти, і яке обладнання для цього потрібно поставити. Можливо, будуть якісь зміни в лічильниках.

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На сьогодні Фонд енергоефективності програму «ГрінДІМ» призупинив – фінансувалася вона частково за рахунок міжнародних донорів. Нові заявки поки що не приймають. Але кошти на компенсацію для ОСББ, які отримали схвалення на участь у програмі, зарезервовані і будуть виплачені. А програму обіцяють відновити.

Зараз ОСББ «Водний» подало документи для компенсації витрат на встановлення сонячної електростанції. Наскільки економічно вигідним виявиться цей проект для співвласників, покаже час.

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