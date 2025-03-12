Навіщо домоуправителю освіта?

Зараз мало хто й згадає, що коли будинки віддавали в управління ОСББ, обіцяли передати також всю проєктно-технічну документацію по них. Але якось забули. Поодинокі будинки мали тоді повний комплект документів. Тому першим керівникам ОСББ доводилось збирати «історію хвороби» будинку самостійно: де і які слабкі місця є, особливості фундаментів, стан зношеності мереж на момент передачі будинку, особливості їх роботи. Бо саме витрати на експлуатацію мереж є головними експлуатаційними витратами будинку. І що старшим він стає, то вони більшають. Але навіть найдосвідченіші очільники ОСББ Одеси не мають профільної освіти в галузі будівництва, в кращому разі – якусь технічну. Тому вчитися, набувати досвіду найчастіше їм доводилось на своїх помилках. Не змінилась на краще ситуація і зараз. Тому держава і допомагає фінансово у питаннях перенавчання, перекваліфікації та підвищення кваліфікації. Бо від професійного рівня очільників ОСББ значною мірою залежить, як працюватимуть внутрішньобудинкові мережі, як будуть використовувати прибудинкові території та горища багатоповерхівок, наскільки комфортно буде мешканцям у своїх квартирах.

Знов-таки спочатку голови правлінь ОСББ навіть уявити не могли, що відповідальність за все те, що відбувається в будинку, перейде саме до них. Що доведеться вчитися будувати відносини з боржниками, вивчати юридичні тонкощі залучення державних та приватних коштів на проведення ремонтних робіт, а головне – працювати за умов, що будинок, разом з мешканцями і керівником ОСББ, кожного року ставатиме старшим. І піклуватися про нього, як і про людину старшого віку, теж доведеться більше.

В ОДАБА навчання пройшли 24 людини. Половина – власним коштом, половина – за рахунок ваучерів центру зайнятості (30 тисяч гривень) і доплати від Асоціації «Одеська житлова спілка». На прохання керівників ОСББ блок щодо проблем експлуатації домових мереж було максимально розширено і доповнено. Як і блоки юридичних та фінансових питань.

Поцікавилася, навіщо деякі слухачі прийшли на навчання і що воно їм дало.

«Без професійних знань працювати керівником ОСББ вже неможливо»

Тетяна Авраменко є керівницею ОСББ «Вікторія» на вулиці Мальовничій,4 (колишня Скворцова) протягом чотирьох років. Її обрали керівницею ОСББ на загальних зборах, бо вона більше всіх турбувалася про будинок, ставила багато питань щодо його майбутнього. Тому саме їй і довірили відповідальність за те, що відбуватиметься з їх будинком далі.

Звісно, Тетяні було важко, але відступати вона не звикла. До того ж досвід роботи обліковцем став у нагоді.

– На навчанні було корисно дізнатись багато нового про енергоефективність будинку, – згадує пані Тетяна. – Нам добре розтлумачили, як тиск і температура теплоносія залежать від особливостей системи опалення, про можливості роботи індивідуальних теплових пунктів і теплових насосів. Так само було цікаво поспілкуватися з керівниками інших будинків про їх досвід. В кожного він свій, унікальний.

Тетяна Авраменко

Я вважаю, що сьогодні без професійних знань працювати керівником ОСББ вже неможливо. Житловий фонд старіє, проблем більшає і ми не маємо права на помилки, бо вони дорого коштуватимуть мешканцям будинку. Тому я маю намір вчитись і надалі.

Ще одна Тетяна – Ілларіонова – чотири роки очолює ОСББ «Фонтан 67-А». Будинок побудований 1979 року, тому проблем вистачає.

– Я раніше навіть не уявляла, скільки потрібно знань, щоб бути головою ОСББ, – каже пані Тетяна. – Я за все несу відповідальність, повинна розробити інструкції з техніки безпеки, добре знатися на всіх технічних питаннях, бо підрядники роблять спроби обдурити. Якщо ти не розібрався в технічних питаннях, буде біда.

Пані Тетяна згадала випадок, коли їхнє ОСББ долучилося до міської програми заміни водогону. Підрядник привіз матеріали, і пані Тетяна разом з сантехніком побачили, що це мотлох, який довго працювати не буде. Поставили умову: нікого до будинку не пустять, поки підрядник не привезе те, що є у договорі про виконання робіт. Розуміння технічних моментів дозволило їм примусити підрядників працювати чесно.

– Ми вже багато чого зробили: відремонтували дах, водопровід, каналізацію, обладнання електрощитових, поступово ремонтуємо труби опалення, провели поточний ремонт ліфтів, – продовжує Тетяна Ілларіонова. – В наших планах на цей рік – відремонтувати перші поверхи та ганок. Дуже важливими є знання технічних та будівельних норм, нових підходів до енергозбереження, юридичних питань, про що нам розповіли на навчанні. На мою думку, без нових знань ефективно керувати житловим фондом неможливо. Бо що більше зʼявиться можливостей обмінюватися досвідом, більше професійно спілкуватися, то краще.

Що дало навчання

Наталя Гладких – керівниця ОСББ «Мрія 66» (вул.Заболотного,66) зовсім молода, за плечима робота на цій посаді всього протягом півтора року. Хоча до цього вона входила до складу правління ОСББ, тому досвід і певні уявлення про експлуатацію свого будинку вже мала. Також допомагала освіта математика-програміста, який звик все добре прораховувати, логічно оцінювати.

Наталія Гладких

– За програмою «Хабітат для одеситів» ми встановили в будинку два теплопункта, змінили скло в підʼїздах, – каже пані Наталя. – Треба вчитися далі, бо керувати житловим фондом, коли все залежить лише від мешканців, дуже і дуже складно. Вчитися на помилках не можна собі дозволяти, бо це дорого коштує. Потрібно весь час вивчати економічні, юридичні питання, розбиратися в особливостях роботи ліфтів, особливостях фундаментів, нових методах енергозбереження. Без відповідної підготовки зробити це неможливо, бо все постійно змінюється. Встигнути за найсучаснішою інформацію нас вчили фахівці з ОДАБА. Мені сподобалося. Тому я вчитимусь і далі.

Слухаючи випускників курсів, згадувала, скільки сотень людей працюють в ОСББ нашого міста і теж потерпають від відсутності необхідних знань. Вони, може, ще й не знають, що за рахунок держави можна повчитися, надолужити згаяне у знаннях. Треба лише дозволити собі цей сміливий крок до професійної майстерності і нового рівня впевненості у собі.

Хто має право на ваучер від служби зайнятості на перенавчання?

Особи віком понад 45 років

Люди зі страховим стажем не менше 15 років

Особи, які мають професійно-технічну або вищу освіту

Особи, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку

Крім того, у Верховній Раді вже пройшов перше читання законопроєкт, яким спростять умови отримання ваучера на освіту: вік буде знижений до 35 років, а страховий стаж – до 10 років. Тож право на перенавчання скоро отримають молодші люди.

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