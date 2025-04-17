Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
У рамках Програми з відновлення України фінансування за рахунок субвенції надається безповоротно, але ключовою умовою участі є співфінансування проєктів з бюджету Одеси.
Кабміном погоджено капітальний ремонт:
- двох корпусів інфекційної лікарні,
- реставрація хірургічного павільйону Міської клінічної лікарні №1,
- реконструкція Пологового будинку №5,
- капремонт гімназії №6,
- ліцею №12.
Проєкти реалізовуватимуться поетапно протягом кількох років.
«У зв’язку з цим, необхідно внести зміни в міську програму, щоб забезпечити ефективне використання отриманих коштів субвенції загальною сумою 395,5 млн грн», – поінформував мер Одеси Геннадій Труханов.
Кредит, який не потрібно повертати
Одеса вже кілька років є учасником програми Кабміну, яка фінансується Європейським інвестиційним банком. Спочатку ця ініціатива називалася
Надзвичайною кредитною програмою для відновлення України і була першою експериментальною програмою поєднання кредиту для України та безповоротним наданням коштів для органів місцевого самоврядування.
Що стосується співфінансування, його обсяг залишається незмінним – 20% і він передбачений чинною міською програмою.
Деякі з проєктів в Одесі вже реалізовано, зокрема: реконструкція школи №41 та поліклінічного відділення міської лікарні №8. Однак, через війну, фінансування надходить із затримками. Наразі місто тільки отримало кошти за першим пакетом у розмірі 60 млн грн – на реконструкцію гімназії № 39 на вулиці Успенській.
Раніше за кредитні гроші Європейського інвестиційного банку Одеса придбала 13 нових багатосекційних трамваїв.
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