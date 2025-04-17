Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

У рамках Програми з відновлення України фінансування за рахунок субвенції надається безповоротно, але ключовою умовою участі є співфінансування проєктів з бюджету Одеси.

Кабміном погоджено капітальний ремонт:

двох корпусів інфекційної лікарні,

реставрація хірургічного павільйону Міської клінічної лікарні №1,

реконструкція Пологового будинку №5,

капремонт гімназії №6,

ліцею №12.

Проєкти реалізовуватимуться поетапно протягом кількох років.

«У зв’язку з цим, необхідно внести зміни в міську програму, щоб забезпечити ефективне використання отриманих коштів субвенції загальною сумою 395,5 млн грн», – поінформував мер Одеси Геннадій Труханов.

Кредит, який не потрібно повертати

Одеса вже кілька років є учасником програми Кабміну, яка фінансується Європейським інвестиційним банком. Спочатку ця ініціатива називалася

Надзвичайною кредитною програмою для відновлення України і була першою експериментальною програмою поєднання кредиту для України та безповоротним наданням коштів для органів місцевого самоврядування.

Що стосується співфінансування, його обсяг залишається незмінним – 20% і він передбачений чинною міською програмою.

Деякі з проєктів в Одесі вже реалізовано, зокрема: реконструкція школи №41 та поліклінічного відділення міської лікарні №8. Однак, через війну, фінансування надходить із затримками. Наразі місто тільки отримало кошти за першим пакетом у розмірі 60 млн грн – на реконструкцію гімназії № 39 на вулиці Успенській.

Раніше за кредитні гроші Європейського інвестиційного банку Одеса придбала 13 нових багатосекційних трамваїв.

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