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В Одесі збільшили грошову допомогу постраждалим від обстрілів

В Одесі збільшили грошову допомогу постраждалим від обстрілів

Розмір грошової допомоги одеситам, які постраждали від російських атак, збільшили у чотири рази.

Таке рішення ухвалили на сьогоднішній сесії депутати Одеської міської ради, повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя”.

“Сьогодні одеські депутати на засіданні міськради проголосували за збільшення грошової допомоги людям, житло яких постраждало внаслідок збройної агресії, до 438 тисяч гривень”, – йдеться у публікації.

Раніше розмір допомоги з бюджету міста становив 40 прожиткових мінімумів, тобто трохи більше ніж 100 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 4 грудня, на черговій сесії Одеської міськради військовим було надано додаткову субвенцію на суму майже 250 млн грн.

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