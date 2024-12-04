В Одесі збільшили грошову допомогу постраждалим від обстрілів

Таке рішення ухвалили на сьогоднішній сесії депутати Одеської міської ради, повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя”.

“Сьогодні одеські депутати на засіданні міськради проголосували за збільшення грошової допомоги людям, житло яких постраждало внаслідок збройної агресії, до 438 тисяч гривень”, – йдеться у публікації.

Раніше розмір допомоги з бюджету міста становив 40 прожиткових мінімумів, тобто трохи більше ніж 100 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 4 грудня, на черговій сесії Одеської міськради військовим було надано додаткову субвенцію на суму майже 250 млн грн.

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