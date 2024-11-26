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Наслідки атаки по Одесі 25 листопада: у двох будинках зруйновано дахи

Наслідки атаки по Одесі 25 листопада: у двох будинках зруйновано дахи

У мерії оновили дані про наслідки ракетного удару по центру Одеси в понеділок, 25 листопада. Значні пошкодження покрівлі зафіксовано вже на двох будинках.

Учора повідомлялося, що значних пошкоджень зазнала покрівля одного з будинків – зруйновано понад 100 квадратних метрів. Крім того пошкоджень зазнали 25 багатоквартирних житлових будинків.

За оновленими даними на ранок 26 листопада внаслідок ворожої атаки постраждало 30 будівель. Серед них 25 житлових багатоквартирних будинків, у яких пошкоджено 269 квартир і вибито 647 вікон.

обстріл Одеси 25 листопада

Також постраждала одна нежитлова будівля та 4 адміністративні будівлі.

Пошкодження покрівлі зафіксовано вже на двох будинках – попередньою площею понад 670 кв.метрів.

обстріл Одеси 25 листопада

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

ліквідація наслідків атаки

Як повідомляло «Одеське життя», унаслідок ранкової атаки на центр Одеси 25 листопада постраждав ліцей №62, який нещодавно було капітально відремонтовано.

Фото – Одеська міськрада

 

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