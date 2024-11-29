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Унаслідок нічної атаки під Одесою горіли будинки, багато поранених

Унаслідок нічної атаки під Одесою горіли будинки, багато поранених

Уночі 29 листопада росіяни завдали масованого удару дронами по Одеській області. Пошкоджено приватні будинки, газопровід, автомобілі, а також об’єкти припортової та транспортної інфраструктури. Поранення дістали семеро осіб.

Про це повідомили в Одеській міськраді, ОВА, прокуратурі та поліції Одеської області.

У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газопровід і автомобілі.

атака 29 листопада

атака 29 листопада

Унаслідок обстрілу семеро людей отримали поранення. Чотирьох постраждалих госпіталізували, серед них одна жінка у важкому стані, решта – у стані середнього ступеня тяжкості. Трьом пораненим надано допомогу на місці.

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атака 29 листопада

Також ворог поцілив по припортовій і транспортній інфраструктурі Одеської області.

Прокуратура Одеської області розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки обстрілів. Перелік пошкоджень уточнюється.

Росія постійно атакує Одеську область ракетами і дронами. У результаті вчорашньої атаки в Одеському районі пошкоджено шість приватних будинків. Постраждало двоє людей – 16-річний хлопець і 90-річна жінка.

17 листопада російський удар по критичній інфраструктурі Одеської області забрав життя двох людей.

А 18 листопада внаслідок падіння збитої ракети в центрі Одеси загинуло 1о осіб, понад 50 дістали поранення. 20 листопада в лікарні помер ще один потерпілий, таким чином кількість загиблих збільшилася до 11.

 

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