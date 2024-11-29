Унаслідок нічної атаки під Одесою горіли будинки, багато поранених

Про це повідомили в Одеській міськраді, ОВА, прокуратурі та поліції Одеської області.

У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газопровід і автомобілі.

Унаслідок обстрілу семеро людей отримали поранення. Чотирьох постраждалих госпіталізували, серед них одна жінка у важкому стані, решта – у стані середнього ступеня тяжкості. Трьом пораненим надано допомогу на місці.

Також ворог поцілив по припортовій і транспортній інфраструктурі Одеської області.

Прокуратура Одеської області розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки обстрілів. Перелік пошкоджень уточнюється.

Росія постійно атакує Одеську область ракетами і дронами. У результаті вчорашньої атаки в Одеському районі пошкоджено шість приватних будинків. Постраждало двоє людей – 16-річний хлопець і 90-річна жінка.

17 листопада російський удар по критичній інфраструктурі Одеської області забрав життя двох людей.

А 18 листопада внаслідок падіння збитої ракети в центрі Одеси загинуло 1о осіб, понад 50 дістали поранення. 20 листопада в лікарні помер ще один потерпілий, таким чином кількість загиблих збільшилася до 11.