Гроші на ЗСУ: скільки влада Одеси спрямувала з місцевого бюджету

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

«За більш ніж тисячу днів війни на посилення обороноздатності та безпеки держави з бюджету Одеси виділено близько трьох мільярдів гривень, з них у 2024 році – 1,4 мільярда гривень», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вже понад рік щосуботи за будь-якої погоди одесити, чиї рідні та близькі захищають сьогодні нашу країну, матері та вдови загиблих бійців, волонтери та небайдужі одесити пікетують будівлю мерії. Вони вимагають збільшити фінансування допомоги українським військовим із міського бюджету.

Стаття на тему: Одеський фронт: як одесити домагаються від мерії виділяти допомогу ЗСУ

Хоча тривалий час учасників акції «Гроші на ЗСУ» чиновники ігнорували, все ж певних успіхів мітингувальникам вдалося досягти. Припиняти пікетування мерії вони не збираються. Одесити впевнені – влада недостатньо робить для наших захисників.

Минулої суботи в центрі Одеси пройшла чергова така акція. Її учасники наполягають на тому, щоб щонайменше 20% місцевого бюджету спрямовували на потреби наших захисників, а не на недоречні в дні повномасштабної війни ремонти й умовну «бруківку».