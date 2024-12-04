В Одессе увеличили денежную помощь пострадавшим от обстрелов

Такое решение приняли на сегодняшней сессии депутаты Одесского городского совета, сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

«Сегодня одесские депутаты на заседании горсовета проголосовали за увеличение денежной помощи людям, жилье которых пострадало в результате вооруженной агрессии, до 438 тысяч гривен», – говорится в публикации.

Ранее размер пособия из бюджета города составлял 40 прожиточных минимумов, то есть чуть больше 100 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 декабря, на очередной сессии Одесского горсовета военным была предоставлена дополнительная субвенция на сумму почти 250 млн грн.

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