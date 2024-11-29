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Нічний терор Одещини: який вигляд мають будинки постраждалих жителів (фоторепортаж)

Нічний терор Одещини: який вигляд мають будинки постраждалих жителів (фоторепортаж)

Уночі 29 листопада російські терористи атакували Одеську область ударними дронами. Унаслідок удару зруйновано будинки мирних жителів людей. Поранено сімох людей, одна жінка – у важкому стані.

На місці удару ворожого дрона в селі Олександрівка Одеського району побував фотокореспондент «Одеського Життя».

В одного з будинків вигорів дах, повилітали вікна.

На місці вже працюють комунальні служби. Місцевим жителям допомагають тимчасово закрити віконні отвори плитами.

Унаслідок нічної атаки в трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газопровід і автомобілі. Також ворог поцілив по припортовій і транспортній інфраструктурі Одеської області.

У результаті вчорашньої атаки в Одеському районі пошкоджено шість приватних будинків. Постраждало двоє людей – 16-річний хлопець і 90-річна жінка.

 

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