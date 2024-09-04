В Одесі затопило кілька магістральних вулиць: де немає руху (фото)

Ближче до середини ночі дощ в Одесі посилився. Станом на 23:00 рух неможливий на трьох магістральних вулицях. Ще на чотирьох рух ускладнений.
Про це повідомляють в Одеській міській раді.
За інформацією муніципалітету зараз на вулицях міста в роботах по ліквідації наслідків негоди задіяно 28 одиниць техніки та 71 співробітник КП Міські дороги.
Ситуація на дорогах міста станом на 23:00:
Руху немає:
- Вул. Балківська затоплена, руху немає
- Вул. Приморська затоплена, руху немає
- Вул. Чорноморського Козацтва ріг Газового провулку затоплено, руху немає
Рух ускладнений:
- Вул. Ат Головатого підтоплено, рух ускладнений
- Вул. Середньофонтанська підтоплено, рух ускладнений
- Французький бульвар ріг вул. Семінарська підтоплено. Рух по трамвайній колії
- Пр.Гагаріна ріг пр. Шевченко підтоплено, рух ускладнений.
Також в місті працюють аварійні бригади КП Міськзентрест та інших служб.
Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків, завтра, 5 вересня, Одесу продовжуватиме заливати.