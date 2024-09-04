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В Одесі затопило кілька магістральних вулиць: де немає руху (фото)

В Одесі затопило кілька магістральних вулиць: де немає руху (фото)

Ближче до середини ночі дощ в Одесі посилився. Станом на 23:00 рух неможливий на трьох магістральних вулицях. Ще на чотирьох рух ускладнений.

Про це повідомляють в Одеській міській раді.

За інформацією муніципалітету зараз на вулицях міста в роботах по ліквідації наслідків негоди задіяно 28 одиниць техніки та 71 співробітник КП Міські дороги.

Ситуація на дорогах міста станом на 23:00:

Руху немає:

  • Вул. Балківська затоплена, руху немає
  • Вул. Приморська затоплена, руху немає
  • Вул. Чорноморського Козацтва ріг Газового провулку затоплено, руху немає

злива в Одесізлива в Одесі

Рух ускладнений:

  • Вул. Ат Головатого підтоплено, рух ускладнений
  • Вул. Середньофонтанська підтоплено, рух ускладнений
  • Французький бульвар ріг вул. Семінарська підтоплено. Рух по трамвайній колії
  • Пр.Гагаріна ріг пр. Шевченко підтоплено, рух ускладнений.

Також в місті працюють аварійні бригади КП Міськзентрест та інших служб.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків, завтра, 5 вересня, Одесу продовжуватиме заливати.

злива в Одесі

злива в Одесі

 

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