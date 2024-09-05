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В Одесі за ніч випало опадів більше за місячну норму: як довго йтимуть дощі

В Одесі за ніч випало опадів більше за місячну норму: як довго йтимуть дощі

З середи, 4 вересня, на Одесу обрушилася гроза з проливним дощем. За ніч кількість опадів, що випали, перевищила норму за місяць. За прогнозами синоптиків, така погода затягнеться до п’ятниці.

Про це повідомляє метеоресурс THE WEATHER LAB.

За даними ресурсу, кількість опадів, що випали в Одесі на 3:00 5 вересня, становила 42,5 мм. При цьому місячна норма у вересні – 41 мм.

опади

Синоптики прогнозують рясні опади до п’ятниці. Найближчими днями, починаючи з сьогоднішнього дня і до полудня п’ятниці, варто очікувати затяжних опадів, місцями з грозою.

опади

Загалом, осінь-2024 в Одеській області за прогнозом синоптиків буде теплою і вологою. У вересні варто чекати перевищення норми за температурою і за опадами.

 

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