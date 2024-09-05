В Одесі за ніч випало опадів більше за місячну норму: як довго йтимуть дощі

Про це повідомляє метеоресурс THE WEATHER LAB.

За даними ресурсу, кількість опадів, що випали в Одесі на 3:00 5 вересня, становила 42,5 мм. При цьому місячна норма у вересні – 41 мм.

Синоптики прогнозують рясні опади до п’ятниці. Найближчими днями, починаючи з сьогоднішнього дня і до полудня п’ятниці, варто очікувати затяжних опадів, місцями з грозою.

Загалом, осінь-2024 в Одеській області за прогнозом синоптиків буде теплою і вологою. У вересні варто чекати перевищення норми за температурою і за опадами.