В Одессе затопило несколько магистральных улиц: где перекрыто движение (фото)

Об этом сообщают в Одесском городском совете.

По информации муниципалитета, сейчас на улицах города в работах по ликвидации последствий непогоды задействовано 28 единиц техники и 71 сотрудник КП Городские дороги.

Ситуация на дорогах города по состоянию на 23:00:

Движения нет:

Ул. Балковская затоплена, движения нет

Ул. Приморская затоплена, движения нет

Ул. Черноморского Казачества угол Газового переулка, затоплен, движения нет

Движение усложнено:

Ул. Атамана Головатого, подтоплено, движение затруднено

Ул. Среднефонтанская, подтоплено, движение затруднено

Французский бульвар — угол ул. Семинарская, подтоплена. Движение по трамвайному пути

Пр.Гагарина — угол пр. Шевченко, подтоплено, движение затруднено.

Также в городе работают аварийные бригады КП Горзентрест и другие службы.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, Одессу продолжит заливать.