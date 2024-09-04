В Одессе затопило несколько магистральных улиц: где перекрыто движение (фото)

К середине ночи дождь в Одессе усилился. По состоянию на 23:00 движение невозможно на трех магистральных улицах. Еще на четырех движение усложнено.
Об этом сообщают в Одесском городском совете.
По информации муниципалитета, сейчас на улицах города в работах по ликвидации последствий непогоды задействовано 28 единиц техники и 71 сотрудник КП Городские дороги.
Ситуация на дорогах города по состоянию на 23:00:
Движения нет:
- Ул. Балковская затоплена, движения нет
- Ул. Приморская затоплена, движения нет
- Ул. Черноморского Казачества угол Газового переулка, затоплен, движения нет
Движение усложнено:
- Ул. Атамана Головатого, подтоплено, движение затруднено
- Ул. Среднефонтанская, подтоплено, движение затруднено
- Французский бульвар — угол ул. Семинарская, подтоплена. Движение по трамвайному пути
- Пр.Гагарина — угол пр. Шевченко, подтоплено, движение затруднено.
Также в городе работают аварийные бригады КП Горзентрест и другие службы.
Напомним, что по прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, Одессу продолжит заливать.