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В Одессе затопило несколько магистральных улиц: где перекрыто движение (фото)

В Одессе затопило несколько магистральных улиц: где перекрыто движение (фото)

К середине ночи дождь в Одессе усилился. По состоянию на 23:00 движение невозможно на трех магистральных улицах. Еще на четырех движение усложнено.

Об этом сообщают в Одесском городском совете.

По информации муниципалитета, сейчас на улицах города в работах по ликвидации последствий непогоды задействовано 28 единиц техники и 71 сотрудник КП Городские дороги.

Ситуация на дорогах города по состоянию на 23:00:

Движения нет:

  • Ул. Балковская затоплена, движения нет
  • Ул. Приморская затоплена, движения нет
  • Ул. Черноморского Казачества угол Газового переулка, затоплен, движения нет

злива в Одесі Одесса после сентябрьского ливня

Движение усложнено:

  • Ул. Атамана Головатого, подтоплено, движение затруднено
  • Ул. Среднефонтанская, подтоплено, движение затруднено
  • Французский бульвар — угол ул. Семинарская, подтоплена. Движение по трамвайному пути
  • Пр.Гагарина — угол пр. Шевченко, подтоплено, движение затруднено.

Также в городе работают аварийные бригады КП Горзентрест и другие службы.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, Одессу продолжит заливать.

злива в Одесі

злива в Одесі

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