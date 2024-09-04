Завтра, 5 вересня, Одесу продовжуватиме заливати: прогноз синоптиків

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок.

Також одеситів просять не залишати свій транспорт під деревами та лініями електропередач та обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів.

проїзд вулицями Балківською та Приморською

Прогноз погоди в Одесі на 5 вересня

У Одесі завтра очікується хмарна погода. Дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 17-19°С, вдень 21-23°С.

Температура морської води 22-23°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 5 вересня

По Одеській області 5 вересня хмарно. Дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 20-25°С.

На автошляхах області видимість добра.