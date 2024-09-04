Новини Одеси та Одеської області

Одесу «освіжила» вереснева злива: якими вулицями краще не їхати

Одесу «освіжила» вереснева злива: якими вулицями краще не їхати

Вечір середи, 4 вересня, видався в Одесі непогожим: на місто впала гроза з проливним дощем. І в результаті, за «традицією», рядом вулиць міста можна не проїхати, а хіба що пропливти.

Про те, що проїзд деякими вулицями утруднений, попереджає Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на інформацію мерії.

За даними мерії, наразі проїзд дуже утруднений вулицями Балківською та Приморською.

Водіїв просять враховувати цю обставину та по можливості вибрати інший маршрут.

І, забігаючи трохи наперед, зазначимо, що прогноз синоптиків на завтрашній день не можна назвати сприятливим.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk