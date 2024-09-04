Одесу «освіжила» вереснева злива: якими вулицями краще не їхати

Вечір середи, 4 вересня, видався в Одесі непогожим: на місто впала гроза з проливним дощем. І в результаті, за «традицією», рядом вулиць міста можна не проїхати, а хіба що пропливти.
Про те, що проїзд деякими вулицями утруднений, попереджає Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на інформацію мерії.
За даними мерії, наразі проїзд дуже утруднений вулицями Балківською та Приморською.
Водіїв просять враховувати цю обставину та по можливості вибрати інший маршрут.
І, забігаючи трохи наперед, зазначимо, що прогноз синоптиків на завтрашній день не можна назвати сприятливим.