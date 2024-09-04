Одесу «освіжила» вереснева злива: якими вулицями краще не їхати

В Одесі вулицю Салтикова-Щедріна перейменували на Пилипа Орлика: чим прославився цей гетьман Є в історії України гетьмани, імена яких чітко “прив’язані” до різних фактів та подій. Наприклад, Богдан Хмельницький – Переяславська Рада, Павло Полуботок – бочка із золотом, нібито десь прихована. Ну а чуєш Пилипа Орлика – і відразу спадає на думку перша Конституція України. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Остання неділя літа: спека не поспішає залишати Одесу (фоторепортаж) Остання неділя літа… Та це якщо подивитися на календар. Бо ж як вийдеш на вулицю – здається, літо зовсім не збирається покидати Одесу. Сонце, спека… Одеські вулиці немов ніяк не можуть напитися досхочу того сонячного проміння. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ