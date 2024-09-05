Негода в Одесі: якими вулицями краще не їхати, як ходить електротранспорт (ОНОВЛЕНО)

Проливний дощ в Одесі, який розпочався ввечері середи, затопив кілька магістральних вулиць, рух якими був або неможливий або утруднений. “Одеське життя” повідомляє, як змінилася ситуація на ранок 5 вересня.
На Балківській, де вчора до пізнього вечора проїхати було неможливо, вода вже зійшла – їхати можна, повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.
На вулиці Отамана Головатого, що з’єднує селище Котовського з Пересипом, утворився величезний затор. Причина – підтоплення в районі вулиці Церковної.
Водії повідомляють, що рух транспорту сильно ускладнений – приблизно п’ять кілометрів на годину. У соцмережах публікують фото затору із селища Котовського в центр міста.
Мешканці селища Котовського в місцевих пабліках повідомляють, що станом на 7 ранку проїхати в інші райони міста можна тільки Об’їзною дорогою.
Оновлено
Станом на 9:00 ситуація така:
- Ускладнено проїзд транспорту в районі Пересипського мосту.
- Вул. Чорноморського Козацтва, Приморська, Балківська – проїзд відновлено.
- Отамана Головатого – проїзд легкових автомобілів відновлено частково.
- Пересипська 7-а – рух через Більшовик.
- Проїзду немає на вул. Щеголєва, Одарія, провулок Ширяївський.
- На вул. Хімічна рух ускладнено.
На місці працюють комунальники та співробітники патрульної поліції. На всіх інших ділянках доріг ситуація нормальна, повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Рух електротранспорту обмежено
У зв’язку з негодою сьогодні, 5 вересня:
- 8 тролейбусний маршрут курсує від Залізничного вокзалу до вул. Грушевського/Хімічна.
- За маршрутом 20 трамвайного маршруту курсує маршрутне таксі.
По Пересипському р-ну рух електротранспорту відновлено, повідомили в мерії Одеси.
Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків, сьогодні, 5 вересня, Одесу продовжуватиме заливати.
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