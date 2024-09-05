Новини Одеси та Одеської області

Негода в Одесі: якими вулицями краще не їхати, як ходить електротранспорт (ОНОВЛЕНО)

Негода в Одесі: якими вулицями краще не їхати, як ходить електротранспорт (ОНОВЛЕНО)

Проливний дощ в Одесі, який розпочався ввечері середи, затопив кілька магістральних вулиць, рух якими був або неможливий або утруднений. “Одеське життя” повідомляє, як змінилася ситуація на ранок 5 вересня.

На Балківській, де вчора до пізнього вечора проїхати було неможливо, вода вже зійшла – їхати можна, повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.

На вулиці Отамана Головатого, що з’єднує селище Котовського з Пересипом, утворився величезний затор. Причина – підтоплення в районі вулиці Церковної.

Водії повідомляють, що рух транспорту сильно ускладнений – приблизно п’ять кілометрів на годину. У соцмережах публікують фото затору із селища Котовського в центр міста.

затор на Котовського

Мешканці селища Котовського в місцевих пабліках повідомляють, що станом на 7 ранку проїхати в інші райони міста можна тільки Об’їзною дорогою.

Оновлено

Станом на 9:00 ситуація така:

  • Ускладнено проїзд транспорту в районі Пересипського мосту.
  • Вул. Чорноморського Козацтва, Приморська, Балківська – проїзд відновлено.
  • Отамана Головатого – проїзд легкових автомобілів відновлено частково.
  • Пересипська 7-а – рух через Більшовик.
  • Проїзду немає на вул. Щеголєва, Одарія, провулок Ширяївський.
  • На вул. Хімічна рух ускладнено.

На місці працюють комунальники та співробітники патрульної поліції. На всіх інших ділянках доріг ситуація нормальна, повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Рух електротранспорту обмежено

У зв’язку з негодою сьогодні, 5 вересня:

  • 8 тролейбусний маршрут курсує від Залізничного вокзалу до вул. Грушевського/Хімічна.
  • За маршрутом 20 трамвайного маршруту курсує маршрутне таксі.

По Пересипському р-ну рух електротранспорту відновлено, повідомили в мерії Одеси.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків, сьогодні, 5 вересня, Одесу продовжуватиме заливати.

Читайте також: В Одесі за ніч випало опадів більше за місячну норму: як довго йтиме дощі

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk