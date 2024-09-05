Негода в Одесі: якими вулицями краще не їхати, як ходить електротранспорт (ОНОВЛЕНО)

На Балківській, де вчора до пізнього вечора проїхати було неможливо, вода вже зійшла – їхати можна, повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.



На вулиці Отамана Головатого, що з’єднує селище Котовського з Пересипом, утворився величезний затор. Причина – підтоплення в районі вулиці Церковної.

Водії повідомляють, що рух транспорту сильно ускладнений – приблизно п’ять кілометрів на годину. У соцмережах публікують фото затору із селища Котовського в центр міста.

Мешканці селища Котовського в місцевих пабліках повідомляють, що станом на 7 ранку проїхати в інші райони міста можна тільки Об’їзною дорогою.

Оновлено

Станом на 9:00 ситуація така:

Ускладнено проїзд транспорту в районі Пересипського мосту.

Вул. Чорноморського Козацтва, Приморська, Балківська – проїзд відновлено.

Отамана Головатого – проїзд легкових автомобілів відновлено частково.

Пересипська 7-а – рух через Більшовик.

Проїзду немає на вул. Щеголєва, Одарія, провулок Ширяївський.

На вул. Хімічна рух ускладнено.

На місці працюють комунальники та співробітники патрульної поліції. На всіх інших ділянках доріг ситуація нормальна, повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Рух електротранспорту обмежено

У зв’язку з негодою сьогодні, 5 вересня:

8 тролейбусний маршрут курсує від Залізничного вокзалу до вул. Грушевського/Хімічна.

курсує від Залізничного вокзалу до вул. Грушевського/Хімічна. За маршрутом 20 трамвайного маршруту курсує маршрутне таксі.

По Пересипському р-ну рух електротранспорту відновлено, повідомили в мерії Одеси.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків, сьогодні, 5 вересня, Одесу продовжуватиме заливати.

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