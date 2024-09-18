У передмісті Одеси запускають соціальний автобус: маршрут і розклад

У селищі Бородіно ще до війни за підтримки держави був побудований соціальний Центр для постраждалих від сімейного насилля. Коли почалася війна і до Бородінської громади почали приїжджати внутрішні переселенці, було вирішено заселити людей саме сюди. Тут є все необхідне для тривалого проживання: мебльовані кімнати, обладнана кухня, санвузли. Сьогодні тут живуть дев’ять переселенців. Війна позбавила їх власної домівки, рідних, друзів, роботи, планів. Ці люди відчули її жах і стали іншими.

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