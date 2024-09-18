У передмісті Одеси запускають соціальний автобус: маршрут і розклад

З 19 вересня 2024 року між населеними пунктами Нерубайської громади Одеського району починає курсувати безкоштовний автобус.
Про це інформує Одеська обласна держадміністрація.
Відтепер щопонеділка та щочетверга мешканці Алтестового, Холодної Балки, Усатового та Нерубайського мають змогу зручно та швидко дістатися до центру громади.
Графік руху автобуса:
– 8:30 – с. Алтестове (сільський клуб)
– 9:00 – с. Холодна Балка (вул. Нова Залізнична)
– 9:20 – с. Холодна Балка (сільська рада)
– 9:50 – с-ще Усатове (центральна площа)
– 10:00 – прибуття до сільської ради с. Нерубайське
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Зворотний рейс:
– 13:00 – відправлення від сільської ради с. Нерубайське. Нерубайське
– 13:20 – с-ще Усатове
– 13:40 – с. Холодна Балка (вул. Нова Залізнична)
– 13:50 – с. Холодна Балка (сільська рада)
– 14:20 – с. Алтестове (сільський клуб)
Нагадаємо, у березні поточного року з Одеси запустили спеціальний аеротрансфер для прискорення доїзду українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів. Завдяки цьому вся поїздка від Одеси до молдавського аеропорту займає 3,5 години.