Чому на вулицях Одеси не зустрічаються люди з інвалідністю

Світлофори і пандуси для людей з інвалідністю

«Балакучі» світлофори, що допомагають орієнтуватися людям з вадами зору, на одеських вулицях трапляються. Смуги тактильної плитки — приблизно з такою ж частотою, як і велосипедні доріжки. І лише один підземний перехід — на залізничному вокзалі — обладнаний електричними платформами для людей з інвалідністю. Однак вони нерідко стають мішенню вандалів. Останній «напад» на електропідйомники стався наприкінці листопада 2023 року. А до цього підйомники не працювали кілька років. «Повернули їх до життя» зовсім недавно — з ініціативи депутата міськради Олексія Асауленка і представника прав людей з інвалідністю при Одеській військовій адміністрації Олега Соколова.

З пандусами ситуація трохи краща — житлові будинки, державні та приватні установи, а також громадські місця, як правило, ними оснащені. Згідно з будівельними нормами, кут їхнього нахилу має становити 8°. Але в Одесі цією нормою часто нехтують.

— Пандус у нашому будинку з таким нахилом, що мама одна мене закотити на інвалідному візку не могла. Мене піднімали троє чоловіків, — розповідає про своє повернення після реабілітації з госпіталю захисник України. — Неможливо зайти на милицях у ліфт — потрібно, щоб хтось тримав двері. Складно пересуватися містом. У таксі часто немає місця для інвалідного крісла, у маршрутках — пандусів.

Громадський транспорт для людей з інвалідністю

Важливим елементом інклюзивного середовища є пристосований для маломобільних людей громадський транспорт. Особливо гострою проблема стає, коли інвалідність отримують молоді люди.

— До нас приходять військовослужбовці з пораненнями, які пересуваються на інвалідному візку. З одного кінця міста в інший вони не можуть проїхати в міському транспорті. По суті, сьогодні в нас для людей з інвалідністю тільки інклюзивний пляж створено, — каже Олег Соколов.

Справді, поруч із міським пляжем «Дельфін» є і пандуси для спуску у воду, і електромобілі для підвезення людей, і ліфт. Але як сюди дістатися містом?

— Кілька місяців тому я зробив запит до міського департаменту транспорту і побачив, що на кожному маршруті є автобус, який перевозить людей з інвалідністю. Навіть графік руху отримав, — розповідає Олексій Асауленко. — Але ми з Олегом Соколовим за участю департаменту транспорту вирішили перевірити, чи так це насправді. І вже під час першої перевірки стало зрозуміло, що все добре тільки на папері.

Перевірка громадського транспорту

Під час перевірки було проаналізовано всі автобусні маршрути міста. Згідно з договором, кожна з восьми компаній-перевізників зобов’язалася забезпечити необхідні умови для обслуговування осіб з інвалідністю. Але на ділі не всі з них змогли виконати навіть базову вимогу — поставити на маршрут хоча б один інклюзивний автобус.

Серед інших виявлених недоліків — непрацюючі або недоступні для людини з інвалідністю кнопки сигналу, недотримання графіків пересування інклюзивних автобусів, їх незручність.

— Так звані пандуси в автобусах… З першого погляду зрозуміло, що їх ніколи не використовували. Водії навіть не зовсім розуміють, як вони розкладаються, — розповідає Олексій Асауленко. — В автобусі на 208-му маршруті водій узагалі не зміг витягнути пандус. На Слобідці в «Богданах» на маршрутах 197, 198, 214 нам показали якісь металеві дошки, які треба встановлювати під величезним кутом. Використовувати їх неможливо — в автобус не можна заїхати навіть за допомогою водія.

Із хорошого — наявність справді зручних для всіх, сучасних автобусів на маршрутах компаній «Стар Транс» і «Північтранс». Щоправда, за словами Асауленка, з’явилися вони вже в процесі перевірки.

Однак знайти відповідний автобус — це тільки півсправи, адже в Одесі навіть тротуари і зупинки не завжди доступні для людей на інвалідних візках.

Надія на нові автобуси

Реальність воєнного часу диктує нові правила, ігнорувати які перевізникам не вдасться, зазначає директор міського департаменту транспорту Артем Сидоренко. Уже зараз на кожному маршруті необхідно мати якісно обладнаний автобус для людей з інвалідністю. І з часом кількість такого транспорту має збільшуватися.

А поки що, повідомляє Олексій Асауленко, отримано згоду всіх перевізників на обладнання GPS-навігаторами автобусів для людей з інвалідністю. Вони дадуть змогу визначати точний час прибуття маршруток на зупинки. Також стало відомо, що найближчим часом інклюзивний автобус з’явиться на маршруті в напрямку Куяльника — його надасть перевізник ПП «АТП Кіностудії». Ще кілька сучасних автобусів придбала компанія «Віраж».



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