Новини Одеси та Одеської області

Одеські маршрутки зроблять зручнішими для людей з інвалідністю: як саме

Одеські маршрутки зроблять зручнішими для людей з інвалідністю: як саме

В Одесі на маршрутні автобуси, які пристосовані для людей з інвалідністю чи перевезення дитячих візочків, для зручності пасажирів встановлять GPS-трекери.

Про це повідомив директор департаменту транспорту Артем Сидоренко.

Сидоренко розповів, що це було вирішено на зустрічі представників транспортних підприємств та організації людей з інвалідністю. Ці трекери планують встановити до кінця року.

Це дасть можливість людям відстежувати рух інклюзивного транспорту в режимі онлайн.

За словами Артема Сидоренка, кожен перевізник зобов’язався встановити GPS-датчик на автобусі, який пристосований для перевезення осіб з інвалідністю, щоб кожна людина могла вдома подивитись як він їде в режимі онлайн та спланувати свій виїзд заздалегідь.

Читайте також: Чи доступні одеські маршрутки для людей в інвалідному візку: результати перевірки

Також директор департаменту розказав, що у випадку з трамваями та тролейбусами реалізувати це було простіше. Оскільки це підприємство комунальної власності. Тому він очікує, що з приватними перевізниками це буде складніше.

Окрім того, планується також збільшити на маршрутах кількість інклюзивних автобусів, які пристосовані для перевезення людей з інвалідністю.

За словами Сидоренка, це буде не один-два автобуси – їх кількість збільшать.

Нагадаємо, у вересні в Одесі громадські діячі провели перевірку інклюзивного транспорту. З п’яти перевірених маршруток тільки одна відповідала всім правилам. Аби мати можливість перевозити людей з інвалідністю, автобус має бути оснащений паском безпеки, кнопкою виклику водія, спинкою, пандусом.

В Одесі інклюзивні автобуси працюють на 19 міських маршрутах. Розклад їх руху можна перевірити на сайті міськраді.

Фото ілюстративне

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати