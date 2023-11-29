Одеські маршрутки зроблять зручнішими для людей з інвалідністю: як саме

Про це повідомив директор департаменту транспорту Артем Сидоренко.

Сидоренко розповів, що це було вирішено на зустрічі представників транспортних підприємств та організації людей з інвалідністю. Ці трекери планують встановити до кінця року.

Це дасть можливість людям відстежувати рух інклюзивного транспорту в режимі онлайн.

За словами Артема Сидоренка, кожен перевізник зобов’язався встановити GPS-датчик на автобусі, який пристосований для перевезення осіб з інвалідністю, щоб кожна людина могла вдома подивитись як він їде в режимі онлайн та спланувати свій виїзд заздалегідь.

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Також директор департаменту розказав, що у випадку з трамваями та тролейбусами реалізувати це було простіше. Оскільки це підприємство комунальної власності. Тому він очікує, що з приватними перевізниками це буде складніше.

Окрім того, планується також збільшити на маршрутах кількість інклюзивних автобусів, які пристосовані для перевезення людей з інвалідністю.

За словами Сидоренка, це буде не один-два автобуси – їх кількість збільшать.

Нагадаємо, у вересні в Одесі громадські діячі провели перевірку інклюзивного транспорту. З п’яти перевірених маршруток тільки одна відповідала всім правилам. Аби мати можливість перевозити людей з інвалідністю, автобус має бути оснащений паском безпеки, кнопкою виклику водія, спинкою, пандусом.

В Одесі інклюзивні автобуси працюють на 19 міських маршрутах. Розклад їх руху можна перевірити на сайті міськраді.

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