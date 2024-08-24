«Хочу в музей до Каті»: пам’ятник Пушкіну в Одесі «прикрасили» багатозначними написами (фотофакт)

Сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України, в Одесі хтось своєрідно відзначив цей день, прикрасивши пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну на Приморському бульварі біля будівлі одеської мерії.
Як пишуть місцеві Телеграм-канали, невідомі наклеїли на пам’ятник Пушкіну напис «Окупант» та повісили табличку з написом «Хочу в музей до Каті» (що є відсиланням на знесений раніше пам’ятник імператриці Катерині II, який нині зберігається у дворі Одеського художнього музею).
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Нині написів на пам’ятнику немає – комунальники їх уже прибрали.
Раніше у Білгороді-Дністровському демонтували бюст Пушкіна в одному із скверів міста.
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