Саботаж чи недбалість: чому одеська влада не поспішає демонтувати радянські символи

Пам’ятка тоталітарних часів

Закон про декомунізацію Верховна Рада ухвалила ще в 2015 році. Він забороняє радянську символіку та зобов’язує демонтувати пам’ятники тоталітарних часів.

Але в Одесі виконувати закон не особливо поспішали. Демонтувати зображення ордена Леніна з меморіалу «Крила Перемоги», встановленого на площі 10 квітня, історико-топонімічна комісія міськради рекомендувала в грудні 2023 року. Ініціював демонтаж пам’ятного знака депутат Петро Обухов. Він заявив, що це питання турбує багатьох одеситів: барельєфи неодноразово обливали фарбою. Тому й запропонував управлінню культури розглянути це питання.

Знести не можна залишити

Тоді на засіданні історико-топонімічної комісії начальник управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Федор Стоянов зазначив, що барельєфи ордена Леніна і медалі «Золота Зірка» зображують найвищі державні відзнаки, якими була нагороджена Одеса одночасно з присвоєнням почесного звання «Місто-герой». Відповідно до п.п. 4, 7 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», заборона не поширюється на випадки використання цієї символіки: у творах мистецтва, створених до набрання чинності цим Законом; на державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991–2015 років у зв’язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними. Станом на сьогодні, Одеса не позбавлена почесного звання «Місто-герой», захисники якого виявили масовий героїзм, мужність і стійкість в період Другої світової війни.

У відповідь історик Олександр Бабіч наголосив, що постать Леніна засуджена в Україні, як злочинна. Тому розміщувати його зображення у публічному просторі є неправильним. Сьогодні це сприймається суспільством негативно. А ордени з зображенням Леніна доречні в музеях та на грудях ветеранів.

У результаті комісія прийняла рішення рекомендувати здійснити демонтаж зображення ордену Леніна з меморіалу «Крила Перемоги».

Не знести, так хоча б закрити

Рекомендацію депутати виконувати знов-таки не поспішали. Хоча активісти обклеювали пам’ятник написами з вимогою демонтувати Леніна. «Навіть у Суджі знесли Леніна» – писали на монументі громадські діячі. А вже у вересні депутатка Марина Бойко надіслала меру Труханову листа з вимогою прибрати або хоча б закрити комуністичні символи на пам’ятнику. Вона нагадала, що через них монумент неодноразово ставав об’єктом актів протесту.

– Складається враження, що міська влада саботує вирішення цього питання. Навіть якщо відсутні фінанси на повну реконструкцію пам’ятника, цей барельєф можна тимчасово закрити стендом або прапором. У час, коли Україна протистоїть російській агресії, бачити радянські символи на одній з центральних площ міста – неприпустимо, це принижує наших громадян і формує хибне уявлення про Одесу у гостей міста, – зазначила депутатка.

Коли влада не чує суспільство

Минулого тижня одеські активісти Дем’ян Ганул і Владислав Балинський уночі розбили зображення Леніна та радянську зірку.

З монумента вони прибрали лише одну пару радянських символів. Потім до пам’ятника приїхала поліція. Активістів забрали до райвідділу. На них було складено протокол за дрібне хуліганство. А вранці комунальники забрали барельєфи та навели лад.

– Я просив владу зняти його толерантно, влада не завжди чує громадськість. До приїзду поліції встиг впасти тільки один. Питання часу, коли впаде другий, тому я рекомендую владі показати, як можна цивілізовано зняти зображення ідеолога радянського режиму. Можливо, це навіть краще, що влада може врахувати вчорашній досвід і провести демонтаж самостійно, – говорить Дем’ян Ганул.

Демонтувати барельєфи повинна була міська влада дев’ять років тому, вважає голова Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

– Дев’ять років, шановні пані та панове, відвертого саботажу і заперечення чинного закону України про декомунізацію? І де притягнення саботажників з Одеської міськради до відповідальності? Натомість на Дем’яна Ганула та Владислава Балинського склали адмінпротокол за «дрібне хуліганство», – каже Гуцалюк.

Радянська символіка в зоні ЮНЕСКО

Ще одним острівцем комуністичної спадщини прямо в центрі Одеси залишається меморіальний комплекс «Стіна героїв», розташований на Театральній площі. У 2017 році до приїзду в наше місто президента Порошенка міська влада сором’язливо «декомунізувала» пам’ятні дошки жовто-блакитними кульками. Відразу ж після візиту «камуфляжні» кулі комунальники прибрали.

З початком війни питання про декомунізацію Театральної площі знову стало актуальним. Щоправда, вирішити його досить складно. Такою, якою одесити знають її сьогодні, площа стала після Другої світової війни. Тоді будинки, що виходили на неї бічними фасадами, довелося знести. А фасади, що залишилися, з хаотично розкиданими вікнами «декорували» пам’ятними дошками з іменами героїв Радянського Союзу і соцпраці. Сьогодні Театральна площа перебуває в ареалі історичної культурної спадщини ЮНЕСКО. Тому меморіал із радянською символікою треба не просто прибрати. Необхідно при цьому відреставрувати площу та старовинні будівлі, що виходять на неї. Міськрада навіть оголосила архітектурний конкурс на найкращу проектну пропозицію. Але, зрозуміло, реалізація будь-якого проекту потребує фінансових вкладень – тим паче коли йдеться про саме серце Одеси. Сам же меморіальний комплекс планують перенести на Алею слави або на площу 10 квітня. Коли це станеться – невідомо.

Рішення є?

Нещодавно барельєфи із зображенням Леніна і Сталіна «прикрашали» й Одеський залізничний вокзал. У 2015 році Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини Одеської області вирішила, що всі декоративні елементи, використані в архітектурному вирішенні інтер’єру та екстер’єру вокзалу, є втіленням авторського задуму, мають високу художню, архітектурну, історичну цінність. І тому не можуть розглядатися окремо від будівлі-пам’ятки. Тож барельєфи Леніна, Сталіна, серпи й молоти «Укрзалізниця»

вирішила на одеському вокзалі залишити.

Але у 2022 році все ж таки радянську символіку і назву міста російською мовою закрили плакатом із зображенням гербів Одеси та України.