В Одесі активісти намагалися закінчити демонтаж ордена леніна на площі 10 квітня

Про це розповів відомий одеський громадський дім Дем’ян Ганул.

За словами Ганула, сьогодні він із друзями вирішив «закінчити почате два тижні тому» – демонтаж зображення ордена леніна, проте «поліція приїхала швидше, ніж впав шматок металу».

«Але ми всі розуміємо, що демонтаж не відвортній, плюс зараз ці конструкції є небезпечними для громадян», – написав у себе у Facebook активіст.

Подробиць події Ганул не повідомив, обмежившись лише публічною вимогою від місцевої влади завершити демонтаж радянської символіки на площі 10 квітня.

Нагадаємо, першу спробу самотужки демонтувати зображення ордена леніна та медалі золота зірка на стелі «Крила Перемоги» активісти зробили в ніч проти 7 вересня. Тоді їм удалося знести одну частину барельєфу, але такі ж зображення залишалися з іншого боку стели.

Раніше було оприлюднено звернення, в якому депутат Одеської міськради Марина Бойко закликала мера Геннадія Труханова прибрати комуністичну символіку з пам’ятника «Крила Перемоги» на площі 10 Квітня.