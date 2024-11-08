Мерія Одеси судиться з орендарем найстарішого міського парку: причини

Про це йдеться в матеріалах Господарського суду Одеської області.

Орендний договір із приватною фірмою «Центр Катюша» було укладено в жовтні 2010 року строком на 49 років. Йдеться про оренду земельної ділянки в Дюківському Одеська міська рада через суд намагається розірвати договір із приватником, який орендує Дюковський парк. Причина – невиконання умов договору. площею майже 25 гектарів.

Тепер мерія планує розірвати договір, відповідний позов подано 28 жовтня 2024 року. У мерії стверджують, що орендар заборгував місту 8,4 мільйона гривень. У цю суму включено також інфляційні втрати та пеню.

Крім того, міська рада наполягає на поверненні ділянки в такому самому стані, в якому її було передано орендареві, і вимагає від ТОВ Центр «Катюша» сплатити понад 106 тисяч гривень судового збору.

Суд прийняв позов до розгляду і призначив підготовче засідання на 25 листопада.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власники компанії “Центр Катюша” змінювалися кілька разів. Спочатку серед засновників були громадяни росії Олексій і Христина Ламбіни. На сьогодні власником і засновником товариства є Євген Растовський, на якого також зареєстровано близько 100 інших компаній.

Нагадаємо, ще 2021 року влада міста заявляла про наміри привести до ладу Дюківський парк.

Тоді пролунали обіцянки вичистити водойму, що залишилася (одну таки очистили 2020 року), підрізати й омолодити зелені насадження, відновити пішохідні доріжки та зони і повністю відновити зовнішнє освітлення в парку, загалом, зробити все, щоб Дюковський парк став аналогом парку Перемоги.

Взимку 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення росії, реконструкція парку розпочалася.