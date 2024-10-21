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В Одесі встановлять багато мобільних укриттів у спальних районах

В Одесі встановлять багато мобільних укриттів у спальних районах

В Одесі планують встановити мобільні укриття в місцях масового скупчення людей. Наразі визначено 11 локацій – більшість у Пересипському районі.

Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з Комунальним підприємством «Сервісний центр» доручено забезпечити закупівлю, встановлення та облаштування мобільних укриттів. Вони з’являться на 11 локаціях, дев’ять з яких розташовані в Пересипському районі.

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Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету опублікували 18 жовтня на сайті Одеської міської ради.

У документі зазначено, що мобільні укриття встановлять:

  • вул. Лузанівська, 67,
  • вул. Червона, 2,
  • парк ім. Добровольського, вул. Лузанівська, 67, вул. Червона, 2. Добровольського,
  • вул. Жоліо-Кюрі, 26 – вул. Віталія Блажка, 36,
  • вул. Паустовського, 5,
  • просп. Князя Володимира Великого, 92,
  • просп. Князя Володимира Великого, 114 (біля McDonald`s),
  • парк Молодіжний,
  • парк Ентузіастів,
  • вул. Євгена Танцюри, 41 – 45,
  • вул. Євгенія Танцюри, 54.

укриття

Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси склалася найскладніша ситуація з укриттями. Через високий рівень ґрунтових вод більшість будівель тут спочатку будували без підвалів.

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