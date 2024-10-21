В Одесі встановлять багато мобільних укриттів у спальних районах

В Одесі планують встановити мобільні укриття в місцях масового скупчення людей. Наразі визначено 11 локацій – більшість у Пересипському районі.
Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з Комунальним підприємством «Сервісний центр» доручено забезпечити закупівлю, встановлення та облаштування мобільних укриттів. Вони з’являться на 11 локаціях, дев’ять з яких розташовані в Пересипському районі.
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Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету опублікували 18 жовтня на сайті Одеської міської ради.
У документі зазначено, що мобільні укриття встановлять:
- вул. Лузанівська, 67,
- вул. Червона, 2,
- парк ім. Добровольського, вул. Лузанівська, 67, вул. Червона, 2. Добровольського,
- вул. Жоліо-Кюрі, 26 – вул. Віталія Блажка, 36,
- вул. Паустовського, 5,
- просп. Князя Володимира Великого, 92,
- просп. Князя Володимира Великого, 114 (біля McDonald`s),
- парк Молодіжний,
- парк Ентузіастів,
- вул. Євгена Танцюри, 41 – 45,
- вул. Євгенія Танцюри, 54.
Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси склалася найскладніша ситуація з укриттями. Через високий рівень ґрунтових вод більшість будівель тут спочатку будували без підвалів.
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