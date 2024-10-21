В Одесі встановлять багато мобільних укриттів у спальних районах

Парк Шевченка, який раніше називався Олександрівським, на честь російського імператора, заклав, не без користі для себе, міський голова Григорій Маразлі. «Одеське життя» розповідає про цей та інші секрети найстарішого парку міста.

До 5 листопада – дня президентських виборів у США – часу залишилося всього нічого. У них споконвіку (а точніше з кінця 18-го століття) це відбувається в той самий день – у вівторок після першого понеділка листопада. А з приводу того, кого виберуть американці – Його чи Її – ми з вами тут із цілком зрозумілих причин хвилюємося куди більше, ніж самі громадяни США. Про це й поговоримо.

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