В одному з районів Одеси відкриють додаткові укриття (відео)

Найскладніша ситуація з укриттями склалася в Пересипському районі. Через високий рівень ґрунтових вод більшість будівель тут спочатку будували без підвалів. У мерії шукають можливості для збільшення кількості притулків.
Про це йшлося під час виїзної робочої наради мерії в Пересипському районі 2 квітня.
У мерії розглядають можливості відкриття додаткових укриттів у цьому районі.
“В одній зі шкіл Лузанівки колись давно планували побудувати басейн. Проєкт так і не був завершений, проте це місце може бути придатним для встановлення напівпідземного мобільного укриття. Або ж будівництва стаціонарного. Чекаємо висновків фахівців”, – прокоментував міський голова результати наради.
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Також було перевірено підвал одного з житлових будинків, розташованого на вулиці Блажка (раніше – Махачкалинська). Вивчається можливість використовувати його для укриття учнів двох найближчих шкіл.
“Тут уже побудовано одне бетонне укриття на 250 осіб, але загалом у цих школах понад 2000 учнів. Так що ще одне укриття точно стане в нагоді”, – зазначив мер.
Раніше повідомлялося, що мерія погодила передачу 21 бомбосховища в Одесі КП “Сервісний центр” для подальшого облаштування та обслуговування. Раніше вони перебували в управлінні Фонду держмайна.