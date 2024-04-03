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В одному з районів Одеси відкриють додаткові укриття (відео)

В одному з районів Одеси відкриють додаткові укриття (відео)

Найскладніша ситуація з укриттями склалася в Пересипському районі. Через високий рівень ґрунтових вод більшість будівель тут спочатку будували без підвалів. У мерії шукають можливості для збільшення кількості притулків.

Про це йшлося під час виїзної робочої наради мерії в Пересипському районі 2 квітня.

У мерії розглядають можливості відкриття додаткових укриттів у цьому районі.

“В одній зі шкіл Лузанівки колись давно планували побудувати басейн. Проєкт так і не був завершений, проте це місце може бути придатним для встановлення напівпідземного мобільного укриття. Або ж будівництва стаціонарного. Чекаємо висновків фахівців”, – прокоментував міський голова результати наради.

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Також було перевірено підвал одного з житлових будинків, розташованого на вулиці Блажка (раніше – Махачкалинська). Вивчається можливість використовувати його для укриття учнів двох найближчих шкіл.

“Тут уже побудовано одне бетонне укриття на 250 осіб, але загалом у цих школах понад 2000 учнів. Так що ще одне укриття точно стане в нагоді”, – зазначив мер.

Раніше повідомлялося, що мерія погодила передачу 21 бомбосховища в Одесі КП “Сервісний центр” для подальшого облаштування та обслуговування. Раніше вони перебували в управлінні Фонду держмайна.

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