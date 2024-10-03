Біля Одеси побудують підземну школу, яка витримає навіть ядерний удар

Тендер з очікуваною вартістю 117,7 млн грн оголосили 2 жовтня 2024 року. Будівництво укриття частково профінансує держава.

Згідно з документацією, в Одеському районі для ліцею, який сильно постраждав унаслідок російської ракетної атаки, планують побудувати нову «споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб». По суті – це підземна школа.

До теми: Школа Одещини шукає підрядника для будівництва протиядерного бункера

Об’єкт має бути заглиблений у землю і виступати над поверхнею всього на 3,3 метра. Бетонна конструкція сховища зможе захистити від усіх вражаючих факторів ядерного вибуху.

У бункері обладнають медичний кабінет, буфет, склади для продовольства, резервуари з водою, складні системи життєзабезпечення, що дублюють одна одну. Завдяки цьому в укритті можна буде безперервно перебувати не менше 48 годин. Діти зможуть як навчатися, так і відпочивати.

Пропозиції приймаються до 17 жовтня.

Нагадаємо, вночі 19 липня 2022 року ворог обстріляв село Дачне Одеського району. Із семи крилатих ракет типу «Калібр», які росіяни випустили з акваторії Чорного моря, шість, на жаль, влучили в житлові будинки, школу та будинок культури.