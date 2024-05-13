Скільки в Одесі захисних споруд та чому їх не вистачає

Про це розповів начальник управління з питань цивільного захисту Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради Володимир Харищак, повідомляє видання odessa.online.

За його словами, на початок війни в Одесі було 353 захисні споруди та близько 200 найпростіших укриттів, які дозволено використовувати для укриття населення. На сьогоднішній день кількість захисних споруд не змінилася – ті самі 353, а найпростіших укриттів стало в рази більше – 860 найпростіших укриттів, які використовуються для укриття населення.

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Місткість одеських укриттів різна – від 50 до 1200 осіб. Найпростіше укриття – це підвал будинку. Однак щоб звичайний підвал вважався укриттям, є кілька умов:

Приміщення має бути перевірено комісією.

Ці приміщення повинні мати міцну конструкцію із цегли або залізобетону, шляхи евакуації – один або два виходи, якщо один вихід – там можна розміщувати не більше 50 осіб.

Приміщення має бути обладнане меблями, щоб люди сиділи, потрібний запас води, резервне електроживлення.

Цокольні приміщення використати заборонено.

“У нас є двоярусні паркінги, а там площа до шести тисяч квадратних метрів. Але якщо говорити не про найпростіші укриття, а про захисні споруди – протирадіаційні укриття, вони, як правило, будувалися місткістю до 200 осіб, але у нас є і сховища , куди можуть заїхати навіть автомобілі, на 1000 та 1200 осіб, таких в Одесі не більше ніж п’ять, і вони на підприємствах – вулиця Промислова, вулиця Боровського», – розповідає Володимир Харищак.

Найбільше укриттів розташоване у Приморському районі міста. За словами начальника управління з питань цивільного захисту, це зумовлено тим, що під час будівництва захисних споруд тут була найбільша густота населення. А за 30 років незалежності зведення нових сховищ на території Одеси не було.

“Що стосується проблемних районів, то це насамперед Пересипський та Хаджибейський райони. Хаджибейський ще більш-менш, але такі локації, як Черемушки — там взагалі «хрущовки», вони не передбачають взагалі жодних підвальних приміщень, не те, що там захисних споруд чи протирадіаційних укриттів. Та сама історія з Пересипським районом”, – каже чиновник.

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Найближчим часом за рішенням міського голови у Пересипському районі планується збудувати близько п’яти найпростіших укриттів місткістю 100-150 осіб. Вони розміщуватимуться у місцях масового скупчення людей, де щільна забудова, каже Володимир Харищак:

“Ми такі локації зараз визначимо до кінця травня, і там будуть побудовані модульні споруди, щоб укривалося населення. Враховуємо обов’язково й район Лузанівки – там проблема в тому, що біля ґрунтових вод, підвалів ніяких немає, і ми там будемо встановлювати також модульні швидко збудовані”. укриття».

Крім того, рішенням міського голови прийнято від Фонду держмайна ще 23 споруди у занедбаному стані та за рахунок міського бюджету плануємо їх відновлення. Це ті захисні споруди, які спочатку перебували у комунальній формі власності.

“Тобто кількість захисних споруд, що належать місту, з 86 ми збільшимо до 108, вони будуть у комунальній формі власності і на них ми маємо право використовувати гроші”, – підсумував чиновник.

Останнім часом рідкісна доба для одеситів минає без звуків повітряної тривоги. Хтось сподівається на так зване правило двох стін і переживає небезпеку у своєму коридорі або ванній, але багато хто воліє спуститися в бомбосховищі.