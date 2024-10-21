В Одессе установят много мобильних укрытий в спальных районах

В Одессе планируют установить мобильные укрытия в местах массового скопления людей. На данный момент определено 11 локаций — большинство в Пересыпском районе.
Департаменту городского хозяйства Одесского городского совета совместно с Коммунальным предприятием «Сервисный центр» поручено обеспечить закупку, установку и обустройство мобильных укрытий. Они появятся на 11 локациях, девять из которых расположены в Пересыпском районе.
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Соответствующий проект решения исполнительного комитета опубликовали 18 октября на сайте Одесского городского совета.
В документе указано, что мобильные укрытия установят:
- ул. Лузановская, 67,
- ул. Красная, 2,
- парк им. Добровольского,
- ул. Жолио-Кюри, 26 — ул. Виталия Блажко, 36,
- ул. Паустовского, 5,
- просп. Князя Владимира Великого, 92,
- просп. Князя Владимира Великого, 114 (возле McDonald`s),
- парк Молодежный,
- парк Энтузиастов,
- ул. Евгения Танцюры, 41 — 45,
- ул. Евгения Танцюры, 54.
Напомним, в Пересыпском районе Одессы сложилась самая сложная ситуация с укрытиями. Из-за высокого уровня грунтовых вод большинство зданий здесь изначально строились без подвалов.
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