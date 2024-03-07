В Одесі на зупинках встановлюють мобільні укриття: де можна перечекати тривогу

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Найближчим часом буде встановлено ще чотири мобільних укриттів на кінцевих зупинках міського транспорту:

вул. Академіка Корольова/вул. Архітекторська – кінцева тролейбусних маршрутів №№ 7, 12 та автобусного маршруту № 148,

– кінцева тролейбусних маршрутів №№ 7, 12 та автобусного маршруту № 148, Куликове поле – кінцева трамвайного маршруту № 17 та автобусного маршруту № 190,

– кінцева трамвайного маршруту № 17 та автобусного маршруту № 190, вул. Паустовського – кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 190, 240, 242,

– кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 190, 240, 242, вул. Хімічна (Суперфосфатний завод) – кінцева зупинка тролейбусних маршрутів № 8.

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Укриття виготовлено за підтримки Українського Червоного Хреста. Споруда площею 10 квадратних метрів може вмістити до 15 осіб.

Нагадаємо, одесит Ілля Блохін і його команда створюють мобільні укриття для громадських місць, парків, скверів та автобусних зупинок. Перше своє укриття розробники планували встановити в Одесі в парку Перемоги. Утім, зіткнулися з бюрократією і вирішили не витрачати даремно час на зайві папери та відвезти мобільний бункер до сусіднього Миколаєва.

Фото пресслужби мерії