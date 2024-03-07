В Одесі на зупинках встановлюють мобільні укриття: де можна перечекати тривогу

В Одесі почали встановлювати мобільні укриття на зупинках громадського транспорту. Сьогодні, 7 березня, перша така споруда з’явилася на кінцевій зупинці 5-го трамвая в Аркадії.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради.
Найближчим часом буде встановлено ще чотири мобільних укриттів на кінцевих зупинках міського транспорту:
- вул. Академіка Корольова/вул. Архітекторська – кінцева тролейбусних маршрутів №№ 7, 12 та автобусного маршруту № 148,
- Куликове поле – кінцева трамвайного маршруту № 17 та автобусного маршруту № 190,
- вул. Паустовського – кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 190, 240, 242,
- вул. Хімічна (Суперфосфатний завод) – кінцева зупинка тролейбусних маршрутів № 8.
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Укриття виготовлено за підтримки Українського Червоного Хреста. Споруда площею 10 квадратних метрів може вмістити до 15 осіб.
Нагадаємо, одесит Ілля Блохін і його команда створюють мобільні укриття для громадських місць, парків, скверів та автобусних зупинок. Перше своє укриття розробники планували встановити в Одесі в парку Перемоги. Утім, зіткнулися з бюрократією і вирішили не витрачати даремно час на зайві папери та відвезти мобільний бункер до сусіднього Миколаєва.
Фото пресслужби мерії