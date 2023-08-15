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В Одесі всього за одну ніч росіяни пошкодили близько 30 історичних будівель

В Одесі всього за одну ніч росіяни пошкодили близько 30 історичних будівель

Під час останньої ракетно-дронової атаки було пошкоджено будинки майже в 10 кварталах історичної забудови Одеси. Пошкоджень зазнали виробничі будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Після обстрілів в ніч на 14 серпня, Комісія, яка проводила огляду технічного стану виробничих будівель, встановила, що на цеглових конструкціях, біля вікон внаслідок обстрілу росіян виникли тріщини. Також відстало зовнішнє тинькувальне оздоблення фасаду. А в деяких приміщеннях вибуховою хвилею вибило скло та пошкодило віконні рами. При цьому бетонні та опорні елементи будівлі — без значних руйнувань.

Мастерская театра оперы и балета

Як повідомляють на сайті міністерства, комісія склала акт про пошкодження об’єкта і направила необхідні документи у Національну поліцію.

Окрім того, руйнувань в Одесі зазнали також близько 30 памʼяток культурної спадщини (в основному вибите скло віконних прорізів, руйнація внутрішніх та зовнішніх оздоблень, понівечені віконні рами).

Серед них — пам’ятки архітектури: гуртожиток Одеського коледжу мистецтв ім. Данькевича, музей української книги Одеської універсальної наукової бібліотеки ім. М.Грушевського та пʼять навчальних корпусів педагогічного університету ім. Ушинського.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про липневі обстріли історичного центру міста і Як ЮНЕСКО оцінила збитки, завдані рашистами культурній спадщині Одеси

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