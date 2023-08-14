Новини Одеси та Одеської області

Понад 200 будинків Одеси зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 14 серпня (фото, відео)

Понад 200 будинків Одеси зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 14 серпня (фото, відео)

Внаслідок атаки російських ракет і дронів в ніч проти 14 серпня, постраждали житлові будинки й цивільна інфраструктура. Згорів вщент гіпермаркет FOZZY. Також пошкоджень зазнали навчальні заклади у двох районах міста.

Про це повідомляють в Одеській міськраді.

Фоззи
фоззи
фоззи

Наразі внаслідок нічної атаки відомо про 203 пошкоджених будинки. З них 7 закладів освіти – 6 в центрі міста й 1 у Хаджибейському районі. Також постраждали заклади дошкільної освіти — садочки, центри розвитку. Також була пожежа у гуртожитку. Але пожежники встигли швидко її локалізувати.

центр
центр
центр
пожежа у гуртожитку

За словами мера Геннадія Труханова, з 9 години ранку розвернуті штаби, де людям надається допомога в оформленні заявок на отримання допомоги.

Протягом двох тижнів ми зможемо надати постраждалим допомогу з муніципального бюджету, –

заявив Труханов.

Внаслідок обстрілу сьогодні пошкоджень зазнала мистецька школа№2 ім. Глазунова. Будівля отримала пошкодження фасаду та внутрішніх приміщень.

мистецька школа №2
мистецька школа №2

Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи №10.

КДЮСШ №10
КДЮСШ №10
КДЮСШ №10
КДЮСШ №10

На місці працюють оперативні штаби, проводиться обстеження постраждалих квартир та ліквідація наслідків.

Читайте також: На Одесу йдуть хвилі російських безпілотників: чути вибухи та стрілянину (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати