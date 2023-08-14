Понад 200 будинків Одеси зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 14 серпня (фото, відео)

Внаслідок атаки російських ракет і дронів в ніч проти 14 серпня, постраждали житлові будинки й цивільна інфраструктура. Згорів вщент гіпермаркет FOZZY. Також пошкоджень зазнали навчальні заклади у двох районах міста.

Про це повідомляють в Одеській міськраді.

Наразі внаслідок нічної атаки відомо про 203 пошкоджених будинки. З них 7 закладів освіти – 6 в центрі міста й 1 у Хаджибейському районі. Також постраждали заклади дошкільної освіти — садочки, центри розвитку. Також була пожежа у гуртожитку. Але пожежники встигли швидко її локалізувати.

За словами мера Геннадія Труханова, з 9 години ранку розвернуті штаби, де людям надається допомога в оформленні заявок на отримання допомоги.

Протягом двох тижнів ми зможемо надати постраждалим допомогу з муніципального бюджету, –

заявив Труханов.

Внаслідок обстрілу сьогодні пошкоджень зазнала мистецька школа№2 ім. Глазунова. Будівля отримала пошкодження фасаду та внутрішніх приміщень.

Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи №10.

На місці працюють оперативні штаби, проводиться обстеження постраждалих квартир та ліквідація наслідків.

Читайте також: На Одесу йдуть хвилі російських безпілотників: чути вибухи та стрілянину (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)