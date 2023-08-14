“Хвильову” атаку на Одесу 14 серпня ППО відбило: ворог розповсюджує фейки (відео)

В ніч з 13 на 14 серпня 2023 роу росія застосувала “хвильову” ракетну атаку та атаку шахідами на Одесу. Всі ракети та БПЛА були збиті, але наслідки для міста жахливі – ситуацію прокоментували в Оперативному командуванні “Південь”.

В той же час проросійські телеграм-канали поширюють відео нібито роботи української ППО в Одесі. За словами пропагандистів, дві ракети української ППО зійшли з траєкторії та поцілили по одеському супермаркету FOZZY.

Насправді на відео зафіксована успішна роботу української ППО. На кадрах помітно виліт українських ракет та їх успішне влучання в російську ракету, яка після пошкодження двигуна стала пікірувати по спіралеподібній траєкторії.

Цю інформацію підтвердили в ОК “Південь”.

Відео: ОК “Південь”, фото Марія Котова