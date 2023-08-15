Новости Одессы и Одесской области

В Одессе всего за одну ночь россияне повредили около 30 исторических зданий

В Одессе всего за одну ночь россияне повредили около 30 исторических зданий

Во время последней ракетно-дроновой атаки повреждены дома почти в 10 кварталах исторического центра Одессы. Повреждения получили производственные здания Одесского национального академического театра оперы и балета.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

После обстрелов в ночь на 14 августа Комиссия, которая проводила осмотр технического состояния производственных зданий, установила, что на кирпичных конструкциях у окон в результате российского обстрела возникли трещины. Также отстала внешняя штукатурная отделка фасада. А в некоторых помещениях взрывной волной выбило стекло и повредило оконные рамы. При этом бетонные и опорные элементы здания — без значительных разрушений.

Мастерская театра оперы и балета

Как сообщают на сайте министерства, Комиссия составила акт о повреждении объекта и направила необходимые документы в Национальную полицию.

Кроме того, разрушения в Одессе подверглись также около 30 памятников культурного наследия (в основном выбиты стекла оконных проемов, разрушение внутренних и наружных отделок, изуродованы оконные рамы).

Среди них – памятники архитектуры: общежитие Одесского колледжа искусств им. Данькевича, музей украинской книги Одесской универсальной научной библиотеки им. Грушевского и пять учебных корпусов педагогического университета им. Ушинского.

Напомним, что недавно мы писали об июльских обстрелах исторического центра города и Как ЮНЕСКО оценила ущерб, нанесенный рашистами культурному наследию Одессы

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить