В Одессе всего за одну ночь россияне повредили около 30 исторических зданий

Во время последней ракетно-дроновой атаки повреждены дома почти в 10 кварталах исторического центра Одессы. Повреждения получили производственные здания Одесского национального академического театра оперы и балета.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

После обстрелов в ночь на 14 августа Комиссия, которая проводила осмотр технического состояния производственных зданий, установила, что на кирпичных конструкциях у окон в результате российского обстрела возникли трещины. Также отстала внешняя штукатурная отделка фасада. А в некоторых помещениях взрывной волной выбило стекло и повредило оконные рамы. При этом бетонные и опорные элементы здания — без значительных разрушений.

Как сообщают на сайте министерства, Комиссия составила акт о повреждении объекта и направила необходимые документы в Национальную полицию.

Кроме того, разрушения в Одессе подверглись также около 30 памятников культурного наследия (в основном выбиты стекла оконных проемов, разрушение внутренних и наружных отделок, изуродованы оконные рамы).

Среди них – памятники архитектуры: общежитие Одесского колледжа искусств им. Данькевича, музей украинской книги Одесской универсальной научной библиотеки им. Грушевского и пять учебных корпусов педагогического университета им. Ушинского.

Напомним, что недавно мы писали об июльских обстрелах исторического центра города и Как ЮНЕСКО оценила ущерб, нанесенный рашистами культурному наследию Одессы

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