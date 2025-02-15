Про цей курйозний випадок розповіли у прес-службі обласного управління ДСНС.

Інцидент трапився днями в будинку на вулиці Святослава Ріхтера в Хаджибейському районі міста. Жінка 1981 року народження звернулася до рятувальників, оскільки не могла звільнити свою руку з унітазу санвузла.

Подробиць рятувальної операції в ДСНС не повідомили, але зважаючи на все, все закінчилося благополучно.

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