Одеські рятувальники дістали з автопастки вусатого шукача пригод

Як відомо, наші рятувальники завжди готові прийти на допомогу і не лише людям. Кумедну історію розповіли сьогодні в обласному управлінні ДСНС.
Одеські пожежники врятували вусатого красунчика, який, мабуть, у пошуках пригод, заліз у моторний відсік легкового авто і не на жарт перелякав його власника.
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Оперативно, але обережно, рятувальники допомогли котику вибратися з автомобільної пастки цілим та неушкодженим.
«Для наших рятувальників кожне життя важливе», – додали до ДСНС.
Раніше «Одеське життя» розповідало, як українські розвідники евакуювали пухнастих мешканців острова Зміїний на «велику землю».
А в одеських катакомбах директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков двічі рятував лисиць.