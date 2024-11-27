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Одеські рятувальники дістали з автопастки вусатого шукача пригод

Одеські рятувальники дістали з автопастки вусатого шукача пригод

Як відомо, наші рятувальники завжди готові прийти на допомогу і не лише людям. Кумедну історію розповіли сьогодні в обласному управлінні ДСНС.

Одеські пожежники врятували вусатого красунчика, який, мабуть, у пошуках пригод, заліз у моторний відсік легкового авто і не на жарт перелякав його власника.

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Оперативно, але обережно, рятувальники допомогли котику вибратися з автомобільної пастки цілим та неушкодженим.

В Одесі врятували котика з пастки в авто data-lazy-srcset=

«Для наших рятувальників кожне життя важливе», – додали до ДСНС.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як українські розвідники евакуювали пухнастих мешканців острова Зміїний на «велику землю».

А в одеських катакомбах директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков двічі рятував лисиць.

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