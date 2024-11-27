Одеські рятувальники дістали з автопастки вусатого шукача пригод

Одеські пожежники врятували вусатого красунчика, який, мабуть, у пошуках пригод, заліз у моторний відсік легкового авто і не на жарт перелякав його власника.

Оперативно, але обережно, рятувальники допомогли котику вибратися з автомобільної пастки цілим та неушкодженим.

«Для наших рятувальників кожне життя важливе», – додали до ДСНС.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як українські розвідники евакуювали пухнастих мешканців острова Зміїний на «велику землю».

А в одеських катакомбах директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков двічі рятував лисиць.