В Одесі з допомогою пожежної машини знімали з дерева котика

Рятувальники прибули на місце події після виклику небайдужих громадян. Для зняття тварини з висоти було використано автодрабину. Операція тривала кілька хвилин, і кота вдалося успішно зняти без травм.

Управління ДСНС закликає громадян звертатися за допомогою в подібних випадках, адже безпечне вирішення таких ситуацій потребує спеціальних навичок та техніки.

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