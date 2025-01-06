В Одесі з допомогою пожежної машини знімали з дерева котика

Увечері 5 січня в Одесі, на вулиці Незалежності (колишня Армійська), рятувальники допомогли зняти кота, який застряг на високому дереві. Тварина не могла самостійно спуститися і її порятунок вимагав спеціального обладнання. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Одеській області.
Рятувальники прибули на місце події після виклику небайдужих громадян. Для зняття тварини з висоти було використано автодрабину. Операція тривала кілька хвилин, і кота вдалося успішно зняти без травм.
Управління ДСНС закликає громадян звертатися за допомогою в подібних випадках, адже безпечне вирішення таких ситуацій потребує спеціальних навичок та техніки.
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