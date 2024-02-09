Як знайти забуті в громадському транспорті речі

Якщо забули річ у трамваї або в тролейбусі?

У такому разі одразу зателефонуйте до комунального підприємства «Одесміськелектротранс» за номером (048) 788-68-86 або (048) 717-54-54. Повідомте оператору номер трамвая або тролейбуса, приблизний час поїздки та опишіть річ, яку вам необхідно знайти. Оператор зв’яжеться з потрібним водієм і проінформує його. Якщо річ знайдеться, ви зможете її забрати в диспетчерському пункті.

У підпорядкуванні комунального підприємства «Одесміськ¬електротранс»:

трамваї — №№ 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31;

тролейбуси — №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.

Як знайти забуту річ у маршрутці?

В ідеалі необхідно дізнатися, який перевізник відповідає за потрібний номер маршруту, і зв’язатися з ним за вказаним телефоном на дошці оголошень за спиною водія. Однак зараз, через війну і з метою безпеки, багато перевізників можуть приховувати цю інформацію, а їхні оператори не відповідати на дзвінки. А ось на гарячій лінії Одеської міськради 15-35 порекомендували зателефонувати в диспетчерську департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху — (048) 705-98-00. Але, на жаль, на дзвінки нашого кореспондента ніхто не відповів. Тож, виходячи з особистого досвіду пошуку забутих речей у маршрутках, ми радимо одразу вирушити на кінцеву зупинку і звернутися по допомогу до водіїв. Далі вони допоможуть зв’язатися з диспетчером маршруток.

Маршрутні таксі на балансі приватних перевізників:

ТОВ «Північ Транс» — №№ 104, 120, 126, 127, 131, 165, 190, 232а, 240, 242, 250;

ТОВ «Турист» — №№ 4, 7, 105, 105а, 111, 112, 135, 150, 168, 171, 197, 198, 214;

ТОВ «Віраж» — №№ 8, 11, 18, 23, 121, 146, 175, 185, 203, 232а;

ТОВ «Авторух сервіс» — №№ 128, 201, 202, 208;

ПП «АТП Кіностудії» — №№ 110, 115, 168, 191;

МП ТОВ «Швидкісні автобусні маршрути» — №№ 220а, 221;

ТОВ «Гленкор-Південь» — №№ 148, 280.

У разі пошуку забутих речей у громадському транспорті багато що вирішує швидкість і час. Інакше є ймовірність, що ваша річ потрапить у чужі руки.