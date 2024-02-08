Чому подаровані Одесі автобуси-велетні не возять пасажирів

Раніше в мерії анонсували, що за рахунок отриманих гуманітарних автобусів в Одесі планується запуск нового муніципального маршруту, що з’єднує вулицю Семена Палія з центром міста. Автобуси навіть пройшли обкатку маршруту, але на лінію так і не вийшли.

Спочатку повідомлялося, що на ці автобуси не вистачає водіїв, тож треба спершу перевчити персонал. Але це не всі проблеми.

Як повідомляє сайт “Думская” з посиланням на свої джерела, мерія вирішили заощадити, і оформила цю допомогу, як гуманітарну. А гуманітарний транспорт за законом не можна використовувати для платних перевезень, навіть як громадський транспорт.

Крім цього, для експлуатації автобусного парку мерія має відкрити відповідне депо, де автобуси мають проходити техогляд щодня і ремонтуватися. В Одеській мерії профільні чиновники запевнили, що вивчають ситуацію і думають, як все-таки налагодити перевезення пасажирів.

“Ми з профільними департаментами зараз вивчаємо ситуацію, процедура ще триває, документи оформляють, автобуси частково перебувають у тролейбусному парку, частково ще не прибули, процедури не завершені. Ми вивчаємо, аналізуємо, звісно будемо думати, як забезпечити перевезення цими автобусами”, – прокоментував журналістам директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Володимир Хитренко.

Нагадаємо, місто-побратим Одеси Регенсбург передав допомогу мерії 10 не нових, але в хорошому стані автобусів Mercedes. Шість із них уже прибули до Одеси. Це автобуси великої місткості з низьким рівнем підлоги, що робить такі машини зручними для перевезення маломобільних пасажирів, зокрема людей похилого віку та батьків з колясками.